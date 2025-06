AEROPORTO D’ABRUZZO: DE RENZIS, “NUOVA ROTTA PESCARA-KAUNAS PASSO AVANTI INTERNAZIONALIZZAZIONE”

PESCARA – “La nuova rotta Pescara-Kaunas rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione dell’Abruzzo, frutto di una strategia di potenziamento aeroportuale che il governo regionale sta portando avanti con determinazione insieme alla Saga”.

Così, in una nota, il consigliere regionale di FdI Luca De Renzis che questa mattina ha rappresentato la Regione Abruzzo all’arrivo del primo volo in Abruzzo dalla Lituania, alla presenza dell’ambasciatrice Dalia Kreivienė.

“Kaunas, oltre a essere una città dinamica e strategicamente rilevante – spiega De Renzis – ospita un’importante università che potrà favorire scambi culturali e opportunità per studenti e professionisti. Questa connessione rafforza il posizionamento dell’aeroporto d’Abruzzo come snodo centrale per il turismo, il commercio e la mobilità internazionale, valorizzando il lavoro svolto fino a oggi per rendere la nostra regione sempre più competitiva. Continueremo su questa strada, consolidando nuove rotte e offrendo servizi sempre più efficienti ai cittadini e ai visitatori”.