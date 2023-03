AEROPORTO D’ABRUZZO: D’INCECCO (LEGA), “BENE SCELTE DI CATONE, VALORIZZANO IMPORTANTE HUB REGIONALE”

PESCARA – “Qualche giorno fa è stato inaugurato il nuovo collegamento aereo con il Lussemburgo e oggi c’è stato il rinnovo del contratto con Ryanair per altri cinque anni. Il vettore irlandese ha assicurato un maggior numero di voli e nuovi collegamenti, primo fra tutti quello da/per Catania. Dopo i numeri record segnati nel 2022, più alti nella storia dell’aeroporto, mi congratulo con il presidente della Saga, Vittorio Catone, e tutti i componenti della società che gestiscono ottimamente un importante hub regionale, per le scelte vincenti messe in campo importantissime per sostenere il turismo e la mobilità degli abruzzesi”.

Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco.

“Non resta che terminare i lavori di allungamento della pista di atterraggio e la realizzazione dei 2 nuovi hangar per accogliere anche i turisti d’oltreoceano e mostrare loro le eccellenze, artistiche ed enogastronomiche, presenti nel nostro territorio”, conclude.