AEROPORTO D’ABRUZZO: D’INCECCO (LEGA), “L’ESTATE 2024 SARA’ RECORD GRAZIE A REGIONE E SAGA”

PESCARA – “L’aeroporto d’Abruzzo continua a crescere e l’estate 2024, così come quella 2023, si preannuncia da record. Si potrà volare infatti verso le principali città europee e raggiungere le mete più gettonate italiane ed estere. Tutto questo grazie al grande lavoro che sta portando avanti la Saga con il suo presidente Vittorio Catone e grazie al gruppo della Lega in consiglio regionale, che ha permesso lo stanziamento di importanti fondi per rendere lo scalo sempre più competitivo e centrale negli spostamenti da e per l’Abruzzo”.

Così il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco alla notizia di Saga e Ryanair che in estate ci saranno oltre 120 voli settimanali su 16 rotte, una in più rispetto alla stagione 2023, verso destinazioni come Barcellona, Londra, Praga, Bruxelles e Francoforte, verso località come Alghero, Catania e Malta, verso destinazioni nazionali importanti come Milano, Bergamo e Torino.

“Gli abruzzesi e coloro che verranno a visitare il nostro territorio – sottolinea D’Incecco – avranno ancora più scelta per le loro vacanze estive a tariffe anche basse. Fra l’altro, come annunciato dal presidente Catone, la stagione sarà caratterizzata da un’attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunta con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf. E questo avrà di sicuro ricadute molto positive sull’Abruzzo, considerando il grande interesse che i tedeschi mostrano verso il nostro territorio. Insomma, con le nuove rotte e a breve con l’allungamento della pista, che consentirà di ampliare l’offerta con voli intercontinentali, l’obiettivo di avere un milione di passeggeri è davvero dietro l’angolo. Non solo, una delibera approvata ieri dalla giunta consente di proseguire con il procedimento per il riconoscimento della continuità territoriale e quindi recuperare e poter avere sempre i collegamenti con Milano Linate, Torino e Palermo”.