AEROPORTO D’ABRUZZO: DISAGI PER LA NEBBIA E DIROTTATI ALCUNI VOLI

PESCARA – Ancora disagi, dirottamenti, ritardi e cancellazioni all’aeroporto d’Abruzzo a causa della nebbia che negli ultimi ore è scesa sul territorio. In particolare, nel corso della mattinata, i voli provenienti da Milano Malpensa e Cracovia non hanno potuto atterrare a Pescara e sono stati dirottati sull’aeroporto di Fiumicino; i viaggiatori sono stati poi accompagnati allo scalo pescarese in bus. Lo riporta l’Ansa.

Di conseguenza ci sono stati ritardi sui voli in partenza, mentre il collegamento per Torino è stato cancellato. Le condizioni meteo al momento stanno migliorando e la situazione operativa sta tornando alla normalità.

La Saga, società di gestione dello scalo, in relazione ad alcune notizie che stanno circolando e che parlano “senza fondamento scientifico, di mancanza di strumentazioni in dotazione all’Aeroporto d’Abruzzo che consentirebbero l’atterraggio in condizioni meteo avverse”, ribadisce la “totale infondatezza di queste informazioni. Saga – si legge in una nota – dispone di tutte le strumentazioni idonee richieste dalle autorità di controllo. Il motivo che nelle ultime ore ha costretto i vettori a non poter atterrare sullo scalo regionale è stato unicamente il seguente: il meteo con visibilità orizzontale sotto i 100 metri e verticale sotto i 200 metri”.

“Una situazione che peraltro sta accomunando diversi aeroporti del centro Italia, tanto che quando le condizioni meteo lo hanno permesso, l’Aeroporto d’Abruzzo ha ricevuto dirottamenti di voli diretti su altri scali (esempio il volo Tirana – Ancona) che non hanno potuto regolarmente atterrare sullo scalo di destinazione. Notizie sull’assenza di strumentazioni – conclude la società – generano disinformazione e creano ingiustificato timore nei passeggeri che devono partire o atterrare nell’Aeroporto d’Abruzzo, con un danno reputazionale totalmente privo di ogni fondamento”.