PESCARA – Dopo due bandi andati a vuoto, e conseguenti polemiche politiche è stato finalmente nominato il direttore generale della Saga, la società regionale che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, figura vacante dal luglio 2022.

E’ l’ex dirigente di Alitalia Luca Bruni, 60 anni, scelto in una rosa di sette manager, che percepirà un compenso di 80mila euro l’anno. Una cifra modesta, per un dg di un aeroporto, ed è stato questo il motivo per cui è andato ramengo il primo bando, con il vincitore che alla fine ha rinunciato. Bruni aveva partecipato al secondo bando, che però prevedeva uno stipendio più alto di 110mila euro.

La questione degli stipendi aveva creato forte attrito anche tra il presidente Vittorio Catone, nipote dell’ex deputato democristiano Giampiero Catone, e la Regione, visto che Catone percepisce solo 1.200 euro al mese e ha chiesto un aumento, però negato.

Ora il nuovo dg si troverà davanti una situazione critica, con la cancellazioni dei voli per Milano-Linate e del volo per Torino di Ryanair, con la riduzione della frequenza settimanale di altre destinazioni quali Londra o Bergamo.