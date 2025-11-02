AEROPORTO D’ABRUZZO: FITTA NEBBIA, VOLO DA PALERMO A BARI, CANCELLATI PER KAUNAS E FRANCOFORTE

PESCARA – Il volo charter con a bordo la squadra del Pescara Calcio, di ritorno da Palermo, è stato dirottato a Bari, stati cancellati i voli per Kaunas e Francoforte.

Queste le conseguenze della fitta nebbia che ieri ha avvolto questa mattina l’aeroporto d’Abruzzo, come del resto ampi tratti della costa adriatica, rendendo impossibili sia gli atterraggi e le partenze previste nella notte.

Ad essere cancellati sono stati i voli Ryanair diretti a Kaunas e Francoforte, con partenza prevista a mezzanotte.