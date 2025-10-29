AEROPORTO D’ABRUZZO: INAUGURATO IL VOLO WIZZ AIR PER BUCAREST

PESCARA – Inaugurato il collegamento tra Pescara e Bucarest Otopeni, operato da Wizz Air all’aeroporto d’Abruzzo con 3 voli settimanali – il martedì, il giovedì e il sabato – con aeromobili Airbus A321neo.

A darne notizia, secondo quanto riferisce l’Ansa, sono la compagnia e la Saga, società di gestione dello scalo pescarese, che parlano di “importante collegamento per l’Italia centrale”.Il primo volo per Bucarest, insieme alla prossima rotta per Iași in partenza a dicembre, raddoppia l’offerta di Wizz Air verso la Romania e “rafforza il ruolo dell’Aeroporto d’Abruzzo come punto di riferimento cruciale per l’Europa orientale”. La compagnia, per lo scalo, è il secondo vettore, con una quota di mercato del 10,7%. Nel periodo gennaio-ottobre 2025, sono più di 500 i voli operati (+77,2% rispetto all’anno precedente) e quasi 100.000 passeggeri prenotati.

“Il lancio della rotta Pescara-Bucarest Otopeni è stato un evento strategico che ha riaffermato il nostro impegno verso la connettività dell’Italia centrale – afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager Wizz Air – Bucarest non è solo una destinazione, ma un motore economico: riattivare questo collegamento è fondamentale per professionisti, studenti e comunità. Il successo ottenuto a Pescara ci spinge a continuare a investire in Abruzzo”.

“Lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo è sempre più importante – commenta Luca Bruni, direttore generale Saga – Ce lo dicono i dati relativi ai passeggeri che stiamo registrando in questo anno e che ci hanno già fatto superare i record raggiunti negli anni passati e ce lo dicono gli investimenti crescenti che i vettori già presenti sullo scalo stanno facendo. Tra questi, quelli della compagnia Wizz Air che con la winter 2025- 2026 ha scelto di triplicare la sua forza operativa su Abruzzo Airport. All’ormai storico volo per Tirana si è aggiunta ora la rotta per Bucarest e si affiancherà tra poco più di un mese quella per Iasi”.