AEROPORTO D’ABRUZZO: INCONTRI PER ATTIVARE ROTTA PESCARA MADRID

PESCARA – Si è svolta questa mattina una videoconferenza per accelerare l’attivazione della nuova rotta aerea Pescara–Madrid. All’incontro hanno preso parte il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente di SAGA Giorgio Fraccastoro, il Direttore Generale Luca Bruni, il Sottosegretario Daniele D’Amario, il Vice Consigliere di Cultura e Turismo della Città di Madrid, rappresentanti dell’Ufficio del Direttore Generale del Turismo di Madrid e i referenti dell’Associazione Casa Abruzzo.

La rotta, fortemente voluta da Sospiri, è supportata da uno studio di mercato dettagliato elaborato da Abruzzo Airport, che conferma il forte potenziale della destinazione sia in chiave turistica che commerciale. Ryanair si è mostrata tra le compagnie più interessate, ma non è il solo vettore a cui è stato inviato lo studio di mercato che espone una sostenibilità economica comprovata.

“Dopo il primo incontro istituzionale durante la missione del consiglio regionale a Madrid dello scorso aprile – ha dichiarato Sospiri – oggi entriamo nella fase operativa. Madrid è un hub strategico per le imprese abruzzesi e parallelamente una delle principali mete turistiche europee; un’opportunità concreta per il nostro sistema economico e per il turismo regionale”.

La Regione Abruzzo e la SAGA stanno operando in piena sinergia per presentarsi come interlocutori istituzionali coesi e affidabili, impegnati nel promuovere l’iniziativa anche presso le istituzioni spagnole. L’obiettivo condiviso è quello di ottenere un sostegno diretto dalle autorità madrilene affinché esercitino una pressione positiva su compagnie aeree e stakeholder locali, accelerando i tempi per l’attivazione della tratta. “Servono ora azioni coordinate e determinazione politica per trasformare questa rotta in una realtà a beneficio dell’Abruzzo”, ha concluso Sospiri.