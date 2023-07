AEROPORTO D’ABRUZZO: MANNETTI (LEGA), “MAGGIOR NUMERO DI PASSEGGERI E’ UN SEGNALE IMPORTANTE”

PESCARA – Prosegue il lavoro del dipartimento regionale infrastrutture della Lega abruzzese.. Nella giornata di ieri si è tenuto un tavolo tecnico con il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, il presidente della Saga, società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, Vincenzo Catone, Hermo D’Astolfo e Emanuele Evangelista; nel corso dell’incontro sono state affrontate molteplici tematiche, dall’allungamento della pista alla continuità territoriale senza tralasciare i rapporti con Ita e Ryanair.

“Il nostro aeroporto regionale continua a registrare una crescita di passeggeri molto importante. C’è un incremento del 25% di passeggeri rispetto a maggio dello scorso anno, grazie ad un lavoro serio e puntuale del presidente Catone, del Cda e di tutto il personale della Saga. Ora è fondamentale il potenziamento del nodo aeroportuale per concretizzare la realizzazione di un sistema multimodale integrato su cui l’Abruzzo sta lavorando da anni. Il lavoro del tavolo va avanti incontreremo tutti gli interlocutori del mondo delle infrastrutture per condividere pensieri e strategie e soprattutto portare a casa risultati concreti”, afferma in una nota la responsabile del Tavolo Infrastrutture della Lega Abruzzo, Carla Mannetti.