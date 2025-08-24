AEROPORTO D’ABRUZZO: MARSILIO, “A FERRAGOSTO RADDOPPIATE PRESENZE, VICINI A OBIETTIVO UN MILIONE”

PESCARA – “A ferragosto abbiamo raddoppiato le presenze attraverso gli arrivi all’aeroporto d’Abruzzo, siamo vicini all’obiettivo di un milione di presenze. Nel 2026 contiamo di fare ancora molto, molto di più”.

I dati sono stati annunciati ieri dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, nel corso della conferenza di presentazione del festival Dannunziano di ieri a Pescara.

“In cinque-sei anni a Pescara sono state raddoppiate le presenze turistiche anche al festival Dannunziano, dalle parole del sindaco di pescara Carlo Masci si capisce che siamo sulla strada giusta. Il capoluogo Adriatico contribuisce alla crescita dell’Abruzzo”, ha concluso Marsilio.