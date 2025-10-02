PESCARA – “Dall’aeroporto d’Abruzzo continuano a pervenire ottime notizie. I risultati che stiamo ottenendo sono straordinari e testimoniano la crescita costante del nostro aeroporto, sempre più strategico per il territorio e per l’intero sistema regionale. Settembre ha fatto segnare una crescita record del 38% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e il trend annuale conferma un incremento del 24,5%, con oltre 836.000 passeggeri nei primi nove mesi”.

Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI.

“Stiamo per abbattere ogni primato precedente – ha sottolineato -, superando già nei primi giorni di ottobre il record storico di passeggeri annui. Questo straordinario risultato è il frutto di una programmazione attenta, di una visione strategica e del grande lavoro di squadra tra istituzioni, operatori e personale aeroportuale. L’obiettivo del milione di passeggeri non è mai stato così vicino e, con oltre due mesi d’anticipo, dovremmo dimostrare la centralità del nostro scalo per collegamenti, sviluppo economico e attrattività turistica”.

“Continueremo su questa strada per offrire sempre più opportunità e servizi ai cittadini e alle imprese della nostra regione. I dati confermano la solidità del percorso intrapreso e ci spronano a guardare con fiducia e determinazione ai prossimi traguardi”, ha concluso Marsilio.