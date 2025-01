AEROPORTO D’ABRUZZO: MENNA,”BENE LE NUOVE ROTTE MA SERVE UNA VISIONE PIU’ STRATEGICA”

PESCARA – Il consigliere regionale Vincenzo Menna accoglie con favore l’annuncio del potenziamento dell’Aeroporto d’Abruzzo con le nuove rotte introdotte dalla compagnia Ryanair, che dovrebbero portare il volume di passeggeri a un milione l’anno. Tuttavia viene evidenziata l’importanza di affrontare alcune criticità strategiche per massimizzare i benefici di questo sviluppo.

“Se da un lato è positivo che l’aumento delle rotte contribuisca a migliorare la connettività aerea della nostra regione, anche se poi è stato perso il collegamento con Orio a favore di Malpensa che, a livello di comodità per raggiungere poi Milano non è certo il massimo mentre Cagliari è stata nuovamente aggiunta dopo essere stata soppressa due anni fa” spiega e poi aggiunge, “a questo punto è fondamentale considerare che gran parte dei passeggeri sono attualmente abruzzesi che utilizzano queste rotte per viaggiare all’estero. Per ottenere un reale impatto economico sul territorio, dobbiamo lavorare per attirare visitatori di paesi stranieri qui in Abruzzo.”

Per questo il Consigliere Regionale propone un investimento mirato in campagne di marketing pubblicitario nei paesi esteri che ospitano gli aeroporti collegati con Pescara. “È necessario promuovere le eccellenze dell’Abruzzo direttamente presso i potenziali turisti stranieri. Invece di destinare ingenti risorse a iniziative locali come la ‘Notte dei Serpenti’ ( che potrebbe essere realizzata anche con meno budget ) o Festival della birra vari, sarebbe opportuno dirottarle verso una strategia promozionale internazionale più incisiva.”

Un altro aspetto cruciale è rappresentato dalla difficoltà, per i cittadini abruzzesi, di raggiungere l’aeroporto senza utilizzare mezzi privati. “Chi decide di lasciare a casa la propria auto spesso si trova a dover affrontare coincidenze difficili tra i treni e i servizi urbani di Pescara, che nella maggior parte dei casi non sono sincronizzati con le partenze e gli arrivi dei voli,”.

Menna suggerisce di prendere esempio da altri hub Ryanair in Europa, dove esistono servizi di autobus dedicati, a tariffe calmierate, che garantiscono collegamenti efficienti tra l’aeroporto e il centro cittadino. “Questi modelli dimostrano che è possibile offrire un servizio di trasporto pubblico integrato e accessibile, che risponde alle esigenze dei viaggiatori e contribuisce a migliorare l’attrattività dell’aeroporto stesso,”

Infine conclude con un appello al presidente della Regione, Marco Marsilio: “È necessario un cambio di rotta, in tutti i sensi, per garantire una visione lungimirante sul futuro dell’Aeroporto d’Abruzzo. Solo attraverso investimenti strategici e una pianificazione integrata potremo trasformare questo importante snodo in una reale opportunità di sviluppo per la regione e per il suo tessuto economico e turistico.”