AEROPORTO D’ABRUZZO: NUOVO VOLO WIZZ AIR PER IASI IN ROMANIA, BIGLIETTI A 19,99 EURO

Pescara, 14 Agosto 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA[1], lancia una nuova rotta internazionale da Pescara a Iași, rafforzando il suo impegno a investire nel Centro Italia. Il nuovo collegamento offrirà due voli settimanali, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 9 dicembre.

I voli saranno operati con aeromobili Airbus A321neo di ultima generazione, che garantiscono un ridotto consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli 19,99 €.

Iași, uno dei più importanti centri economici e culturali della Romania, è una città ricca di storia, nota per la sua architettura mozzafiato, la vivace vita universitaria e i bellissimi spazi verdi. Rappresenta una porta d’accesso ideale per esplorare la storica regione della Moldavia e offre una perfetta combinazione di tradizione e modernità, adatta sia per i viaggi di piacere che per quelli di lavoro.

Tra le circa 50 rotte attive tra Italia e Romania, Wizz Air ha scelto di lanciare questo nuovo collegamento dall’Aeroporto Pasquale Liberi verso la città rumena (in aggiunta a quelli già operativi verso la capitale albanese Tirana e Bucarest Otopeni) per rafforzare la sua presenza in Abruzzo e riaffermare l’impegno a investire nel Centro Italia, un’area strategica in termini di connettività e con un forte potenziale di crescita.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Il nuovo collegamento tra Pescara e Iași è un passo strategico per espandere il nostro network in Abruzzo e, più in generale, nel Centro Italia, dove stiamo riscontrando una crescente domanda di voli internazionali diretti. Con questa rotta, offriamo ai passeggeri abruzzesi una nuova opportunità di viaggio a prezzi accessibili, con l’obiettivo di rendere il volo alla portata di tutti. Attraverso la nostra iniziativa strategica Customer First Compass, che include un investimento di 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza in Italia – uno dei mercati chiave della compagnia – e, con il lancio continuo di nuove rotte, punta a fornire ancora più opportunità di viaggio (in questo caso verso l’Europa orientale), in linea con le reali esigenze dei suoi passeggeri.”

Luca Bruni, direttore Saga (Società di gestione aeroportuale): “L’espansione di Wizzair a partire dalla prossima winter sullo scalo pescarese, con tre rotte è un tassello significativo per la crescita dell’Aeroporto internazionale d’Abruzzo. La compagnia aerea ungherese, presente su Pescara dal 2015 al 2018 con Bucarest, e poi dal 2021 con Tirana, ha colto la strategicità che la nostra infrastruttura ha ormai assunto. Nel giro di poche settimane ha deciso di investire e di arrivare a tre destinazioni, prima aggiungendo alla storica Tirana, la rotta di Bucarest e ora questa nuova, Iasi, che oltre ad essere il secondo comune più popoloso della Romania, con ben cinque università è un polo culturale importante. La prossima winter si preannuncia effervescente, scardinando quell’abitudine che vedeva nei mesi invernali l’Aeroporto andare a regimi sensibilmente più contenuti rispetto alla Summer. Inoltre, la diversificazione delle compagnie e dei collegamenti produce un ulteriore effetto moltiplicatore positivo sul turismo regionale, già contrassegnato da indici di positività, anche grazie al successo estivo prodotto dai nuovi voli”.

Questa nuova destinazione rafforza ulteriormente l’impegno strategico di Wizz Air su Pescara, dove solo nei primi sette mesi del 2025 la compagnia aerea ha operato oltre 350 voli (+63% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) da e per la città, ha accolto oltre 70.000 prenotazioni di passeggeri (+71% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) con un tasso di completamento del 99,7%.

WIZZ AIR’S NEW ROUTE FROM NAPLES

ROUTE

FREQUENCY

FARES FROM

FIRST FLIGHT

PESCARA – IASI

Martedì e Sabato

19,99€

9 dicembre 2025

[1]Secondo CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2024, che analizza i dati sull’intensità delle emissioni delle compagnie aeree globali, Wizz Air è la compagnia aerea con il più basso tasso di CO2 per RPK rispetto alle altre compagnie aeree globali ed europee.