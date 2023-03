AEROPORTO D’ABRUZZO: PARTE UFFICIALMENTE IL COLLEGAMENTO CON IL LUSSEMBURGO

PESCARA – Ha preso il via ufficialmente il nuovo collegamento tra Abruzzo Airport e il Lussemburgo.

Oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione del primo volo operato dalla compagnia Luxair, accolto come tradizione vuole dal Water Cannon (l’arco d’acqua).

Il volo, che per tutta l’estate connetterà i due territori per due giorni a settimana, è stato inaugurato dal presidente della Saga Vittorio Catone, dal presidente della Regione Marco Marsilio, dall’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, dai sindaci di Pescara Carlo Masci e di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, da Thomas Fischer, direttore commerciale di Luxair, da Michèle Tomassini, ambasciatrice in Italia del Lussemburgo e Diego Brasioli, ambasciatore italiano in Lussemburgo, nonché da rappresentanti del mondo politico e imprenditoriale abruzzese e lussemburghese.

“Siamo soddisfatti di poter ampliare l’offerta dei collegamenti di Abruzzo Airport con la destinazione del Lussemburgo – ha commentato Vittorio Catone- La stagione estiva, che parte ufficialmente oggi, si apre con una bella novità che offrirà tante opportunità di crescita in termini di incoming per la nostra regione, considerato che in Lussemburgo c’è una folta comunità di abruzzesi che potranno approfittare per fare ritorno nei loro luoghi di origine. L’anno scorso si è chiuso con l’ottenimento di un nuovo record in termini di passeggeri, con 715.690 viaggiatori. Quest’anno puntiamo ancora più in alto e questo collegamento ci aiuterà in questo percorso. La compagnia Luxair ha scelto di scommettere su Abruzzo Airport per la sua strategicità geografica e questo non può che produrre risvolti positivi per tutto il nostro territorio”.

“Do il benvenuto agli amici del Lussemburgo – ha detto il governatore Marsilio – sperando che questo volo possa rafforzare le relazioni tra i due territori e che possa essere l’occasione per molti di tornare o scoprire ex novo una regione magnifica che offre ogni possibilità sotto il profilo turistico, culturale e anche economico e imprenditoriale. L’Abruzzo è la regione più ricca del centro sud Italia e quindi il collegamento con Lussemburgo, che è una importante piazza finanziaria internazionale, può aiutare a sviluppare relazioni economiche, culturali e turistiche di livello”.

“Oggi Luxair è orgogliosa di lanciare ufficialmente i suoi voli diretti tra Lussemburgo e Pescara. Siamo lieti di aggiungere una quindicesima destinazione in Italia, servendo così ancora meglio la comunità italiana in Lussemburgo, che è un paese cosmopolita con una grande comunità della regione Abruzzo. In qualità di player di nicchia di alta qualità, crediamo nel potenziale di questa nuova rotta”, ha aggiunto il direttore commerciale di Luxair, Thomas Fischer.

“La Regione Abruzzo corre – ha affermato l’assessore regionale Daniele D’Amario -. In accordo con la Saga inauguriamo il volo bisettimanale Pescara Lussemburgo. Siamo fiduciosi che buoni dati di presenze porteranno la Luxair, che ha creduto nel nostro scalo e nel nostro Abruzzo intero come meta turistica, a voler tramutare il volo da stagionale ad annuale. Ora daremo avvio ad iniziative promozionali congiunte per far conoscere le nostre bellezze, finalizzate a rendere sempre più attrattivo il territorio abruzzese”.

Il lunedì si parte da Pescara alle 15:35 con arrivo alle 17:50, e il venerdì alle 08:55 con arrivo alle 11:10. Da Lussemburgo il decollo è fissato il lunedì alle 12:45 con arrivo alle 14:55, mentre il venerdì alle 6 con atterraggio a Pescara alle 08:10. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia.