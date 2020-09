AEROPORTO D’ABRUZZO: QUARESIMALE INCONTRA PAOLINI: “UN NUOVO PUNTO TURISTICO”

PESCARA – “Un saluto dalla nostra porta del mondo”. Questo l’omaggio che Pietro Quaresimale, consigliere regionale e capogruppo Lega, ha rivolto ai cittadini abruzzesi durante la visita di questa mattina all’Aeroporto d’Abruzzo.

Un incontro informale con il presidente Saga (Società Abruzzese Gestione Aeroporto), Enrico Paolini, per ragionare sullo sviluppo del terminal e individuare possibili visioni di miglioramento.

“È stata un’occasione utile per scambiare tante idee interessanti – spiega Quaresimale – Abbiamo concordato l’apertura di un punto d’informazione turistica per presentare le bellezze della nostra regione ai viaggiatori e l’installazione di una statua dedicata al patrono d’Abruzzo, San Gabriele dell’Addolorata, protettore dei giovani e degli studenti. Sono molto contento inoltre di verificare che è tutto pronto per il 2 ottobre, da questa data, infatti, ripartiranno i collegamenti con l’aeroporto di Milano Linate: una connessione chiave per la nostra terra che una volta riattivata permetterà di raggiungere agevolmente la capitale economica d’Italia”.

“Infrastrutture moderne, gestione responsabile del territorio e capacità di attrazione turistica – conclude il capogruppo Lega – sono elementi essenziali per la crescita economica della regione. L’Aeroporto d’Abruzzo, oltre alla sua primaria funzione di aeroscalo, è anche ‘la porta’ di accesso di tantissimi turisti che devono immediatamente subire il fascino delle terre d’Abruzzo. Una comunicazione accattivante, fluida e semplice deve iniziare proprio dai luoghi di transito dei viaggiatori. Questa visione è ampiamente condivisa dal presidente Paolini e sono certo che si farà un buon lavoro”.

