AEROPORTO D’ABRUZZO, QUASI 63MILA PASSEGGERI A LUGLIO; CATONE: “AL LAVORO PER POTENZIARE INCOMING”

PESCARA – Si è chiuso con il segno più il mese di luglio per l’Aeroporto d’Abruzzo. Nonostante la contrazione generale a livello globale del trasporto aereo, lo scalo pescarese ha registrato una movimentazione di 62.900 passeggeri. Quasi il doppio di quelli di giugno che ammontavano a 32.778. Di questi 62.652 sono passeggeri che si sono mossi su voli commerciali. 33.608 su collegamenti nazionali, e 29.044 su quelli internazionali, per la stragrande maggioranza in Unione Europea, per un totale di (24.144). Complessivamente i voli sono stati 578 tra commerciali, privati e cargo. Di questi 502 sono voli di linea. 251 sono stati i movimenti nazionali, vale a dire i collegamenti andata e ritorno garantiti durante i 31 giorni di luglio. 236 sono stati internazionali, per un numero complessivo di 487 movimenti, solo commerciali.

Nella stagione Summer 2021, per quanto riguarda i voli di linea, sono 20 le città direttamente collegate, di cui 11 sono internazionali, in connessione con 8 Stati, e 9 nazionali. Quattro le compagnie operanti sullo scalo.

“Nonostate i numeri siano evidentemente viziati dalla pandemia», commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone, «e l’impatto sui flussi turistici del monitoraggio attraverso i tamponi per i passeggeri di alcuni voli internazionali, i dati di luglio sono molto incoraggianti per il futuro e siamo particolarmente soddisfatti. Abbiamo registrato un notevole aumento di passeggeri rispetto ai numeri che hanno caratterizzato lo scorso anno. È stata impostata un’ottima stagione Summer, ma siamo già al lavoro per la winter, con l’obiettivo di connettere sempre di più l’Abruzzo al resto del mondo, fornendo voli e opportunità per potenziare l’incoming e quindi attirare passeggeri e turisti sul nostro territorio”.