AEROPORTO D’ABRUZZO: RILANCIO SCALO E NUOVO CDA, OGGI SUMMIT CENTRODESTRA A PESCARA

L’AQUILA – Oggi a Pescara il presidente della Regione Marco Marsilio di Fdi ha convocato i capigruppo di maggioranza del centrodestra, e i segretari di partito, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Fi, per affrontare il tema molto caldo del futuro della Saga, la società regionale che gestisce lo scalo abruzzese.

E con l’occasione andrà anche chiusa finalmente la partita della nomina del nuovo cda, uno degli ultimi tra gli enti in scadenza di competenza della Giunta, dopo che è sono state fatte le nomine alle Ater, alle Adsu e all’Ersi, di competenza del consiglio regionale.

Uno dei passaggi più delicati, visti debiti e e il calo di passeggeri che affiggono l’aeroporto. A tempo abbondantemente scaduto, in quanto le norme stabilivano che la partita doveva essere chiusa entro il 7 ottobre, ovvero 180 giorni dopo l’insediamento del nuovo consiglio, all’esito del voto di marzo.

Saranno presenti al summit i capigruppo Massimo Verrecchia per Fdi, Emiliano Di Matteo per Fi, Vincenzo D’Incecco per la Lega, Luciano Marinucci per Marsilio presidente, Marianna Scoccia per Noi Moderati, e i segretari regionali, il senatore Etel Sigismondi per Fdi, il deputato Nazario Pagano per Fi, sempre D’Incecco per la Lega, Paolo Tancredi per Noi Moderati, Enrico Di Giuseppantonio per l’Udc.

Il nuovo presidente dovrà prendere il posto di Vittorio Catone, in quota Lega, nipote dell’ex deputato democristiano Giampiero Catone, e la casella, prevede l’accordo di maggioranza, spetta a Forza Italia, ma Marsilio ha concordato con gli azzurri e in primis con Pagano, che la scelta deve ricadere su un manager esperto del settore e con curriculum inattaccabile.

Come raccontato da Abruzzoweb, a complicare la partita c’è però il confitto interno agli azzurri, tra Pagano da una parte, e il trio costituito dal presidente del consiglio Sospiri, grande rivale interno del segretario regionale, in sella dal 2013, dall’assessore al Sociale e Cultura Roberto Santangelo, e anche dal capogruppo e presidente della Commissione agricoltura Di Matteo. Per di più con gli altri due consiglieri regionali, che non ci stanno a non avere ruolo in partita, ovvero la sulmonese Antonietta La Porta, e soprattutto il sottosegretario di giunta, Daniele D’Amario, che ha pure la delega al Turismo, ambito nel quale l’aeroporto è a dir poco strategico.