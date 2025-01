PESCARA – “Un operativo da record per l’estate 2025” per l’aeroporto d’Abruzzo, con una crescita del 30%, 5 nuove rotte (Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia) e un ulteriore aeromobile basato (investimento di +$100 milioni), che supporterà oltre 950 posti di lavoro.

Ad annunciarlo oggi Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Giorgio Fraccastoro, neo presidente della Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, il presidente della Regione, Marco Marsilio e Jason McGuinnes, chief commercial officer Ryanair .

“Questa entusiasmante crescita e l’investimento in Abruzzo sono il risultato diretto della decisione del presidente Marsilio di ridurre i costi di accesso all’aeroporto d’Abruzzo – viene sottolineato in una nota al termine della conferenza stampa – Costi di accesso inferiori sono fondamentali per garantire la crescita del traffico aereo low-cost e l’Abruzzo è ora la terza regione italiana, dopo Calabria e Friuli Venezia-Giulia, ad abolire la regressiva addizionale municipale. Questi costi di accesso più bassi consentiranno a Ryanair di aumentare gli investimenti e la connettività per tutto l’anno all’aeroporto d’Abruzzo, supportando il turismo in entrata e i posti di lavoro, offrendo al contempo più opzioni di viaggio a tariffe basse per i cittadini di Pescara e dell’Abruzzo, in particolare verso il Nord Italia”.

L’operativo estivo 2025 a Pescara di Ryanair offrirà:

1 aeromobile basato in più (2 in totale – $ 200 milioni di investimento in totale)

19 rotte, incluse le nuove 5: Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas, Valencia, Breslavia

Oltre 160 voli settimanali, inclusi 1 volo giornaliero per Torino e 2 voli giornalieri per Milano Malpensa

Oltre 1 milione di passeggeri all’anno (+30% di crescita)

Supporto ad oltre 950 posti di lavoro in totale

“Se l’Italia vuole continuare ad attrarre investimenti da parte di Ryanair – precisa la compagnia nella nota -, è necessario che resti competitiva rispetto a Paesi, come Svezia o Polonia, che stanno tutti riducendo i costi di accesso per garantire una preziosa crescita del traffico. Ryanair chiede al Governo italiano di invertire la sua recente e miope decisione di aumentare l’addizionale municipale nei principali aeroporti italiani e, al contrario, di abolirla del tutto, per sostenere una continua crescita del settore aereo e del turismo in Italia”.

Per celebrare la crescita in Abruzzo, Ryanair ha lanciato una promozione di tre giorni con tariffe a partire da soli € 29,99 per viaggiare fino alla fine di agosto, disponibile ora su ryanair.com (offerta soggetta a disponibilità).

Da Pescara, il chief commercial officer di Ryanair Jason McGuinness ha affermato: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Presidente Marsilio e l’Aeroporto d’Abruzzo per concretizzare questo entusiasmante investimento per la regione, che include un ulteriore aeromobile basato, che rappresenta un investimento incrementale di 100 milioni di dollari (200 milioni di dollari in totale), 5 nuove rotte, una maggiore capacità su altre 5 rotte e 30 posti di lavoro diretti”.

“Ryanair riconosce l’enorme contributo economico che la regione Abruzzo offre all’Italia, oltre al suo potenziale di crescita. L’aviazione è la spina dorsale delle economie regionali e il catalizzatore per attrarre ulteriori investimenti, migliorando la connettività per aziende, lavoratori e clienti. Un obiettivo chiave della Regione era quello di migliorare l’accesso alle tariffe basse sia in Italia che all’estero, per rafforzare gli investimenti nella Regione, obiettivo che l’Abruzzo ha raggiunto oggi grazie alla decisione del Presidente Marsilio di abolire l’addizionale municipale”.

“Solo per il Nord Italia, Ryanair aumenterà la capacità del 50% con un collegamento attivo due volte al giorno per Milano-Malpensa e uno giornaliero per Torino. Il programma di questa estate rappresenterà una crescita del 30% in termini di incremento della capacità e offrirà 5 nuove rotte (19 in totale) per Cagliari, Kaunas, Milano Malpensa, Valencia e Wroclaw, generando una significativa crescita del turismo e dell’economia per la regione Abruzzo, offrendo al contempo ai cittadini abruzzesi una migliore connettività con il Nord Italia, essenziale per i legami e le relazioni commerciali”.

“Ryanair chiede ora al Governo italiano di sospendere la decisione di aumentare l’addizionale municipale negli aeroporti italiani con oltre 10 milioni di passeggeri all’anno affinché anche questi possano beneficiare della crescita in termini di connettività, contributo economico e accesso a tariffe basse che l’Abruzzo ha ricevuto oggi. Se il Governo italiano facesse un ulteriore passo avanti ed eliminasse l’addizionale municipale a livello nazionale, Ryanair risponderebbe con altri 40 aeromobili (investimento di +4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 1.500 posti di lavoro altamente qualificati in più in tutta Italia”.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha detto: “Per l’aeroporto d’Abruzzo inizia una stagione straordinaria. Puntiamo nei prossimi tre anni a raddoppiare il numero di passeggeri. Già da questa stagione estiva, con 5 nuove destinazioni e un aereo basato su Pescara, avremo un’offerta di voli interessante. Questo grazie anche alle coraggiose e importanti scelte che la Regione Abruzzo ha fatto con il sostegno del Governo che ha inserito in legge di bilancio la possibilità, come richiesto dall’Abruzzo, di azzerare l’addizionale comunale così da rendere il territorio abruzzese più attrattivo e competitivo”.

Giorgio Fraccastoro, presidente di Saga, ha aggiunto: “L’annuncio di 19 rotte operate da Ryanair per la prossima stagione estiva e di un secondo aereo basato nello scalo abruzzese rinsalda ulteriormente lo storico rapporto che la nostra infrastruttura ha instaurato con la compagnia irlandese ormai 24 anni fa. Il secondo aereo porta con sé cinque nuove rotte e nuove frequenze che rappresentano un piano di sviluppo per tutta la regione. Questo consentirà di ottenere una crescita di passeggeri e arrivare entro l’anno a raggiungere quell’ambizioso e al tempo stesso realistico obiettivo del milione di passeggeri. Tutto ciò è stato possibile grazie a un lavoro attento svolto dalla Regione che, attraverso l’eliminazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, ha voluto e saputo cogliere una grande opportunità”.

“L’Aeroporto d’Abruzzo – ha osservato Fraccastoro – deve porsi al centro degli spostamenti degli abruzzesi che si muovono per lavoro e viaggi di piacere, ma deve essere anche e soprattutto uno snodo efficiente per chi viene da fuori e quindi incrementare tutto l’indotto per una crescita turistica e di conseguenza del Pil della regione. Le cinque nuove rotte si inseriscono proprio in questa strategia. Il collegamento con Milano Malpensa andrà sicuramente incontro a tutte quelle persone che si spostano anche per motivi di lavoro, per raggiungere la capitale lombarda, sfruttando uno scalo nuovo per l’utenza di Abruzzo Airport, connesso agevolmente con il centro della città. E poi le altre destinazioni, tra Spagna, Sardegna, Polonia, e per la prima volta la Lituania sapranno senz’altro soddisfare le esigenze di chi intende partire da Abruzzo Airport e offriranno delle interessanti opportunità per l’incremento del turismo abruzzese. Partendo dal presupposto che le decisioni relative alle destinazioni collegate con l’Aeroporto d’Abruzzo, ma anche con gli altri scali, sono a discrezione esclusiva dei vettori, e non delle Società di gestione aeroportuale, nei prossimi mesi ci faremo portatori di un’attività di ascolto del territorio, per poi riportare alle compagnie le esigenze dell’utenza regionale”.

SOSPIRI, “CON 5 NUOVI VOLI PROSGUE PERCORSO DI CRESCITA DEL NOSTRO AEROPORTO”

“Con l’istituzione delle 5 nuove rotte aeree, tra cui due nazionali e tre internazionali, l’aeroporto di Pescara rafforza ulteriormente il proprio percorso di crescita, di sviluppo e di apertura al mercato, confermando il proprio ruolo quale terzo aeroporto di Roma. Salgono a 19 le mete raggiungibili dal capoluogo adriatico, sale del 30 per cento il numero dei passeggeri, cresce l’appetibilità di un territorio che con la Regione Abruzzo sta investendo in infrastrutture e turismo, in progettualità e realizzabilità sostenibile”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine della conferenza stampa di oggi.

“Il ringraziamento va al Presidente Marsilio che ha creduto nelle enormi potenzialità del nostro scalo, strategico per il centrosud, e che oggi è divenuto attrattivo per gli investitori stranieri grazie all’abolizione dell’addizionale comunale che ha restituito ossigeno al settore aeroportuale”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri al termine della Conferenza stampa di Regione Abruzzo-Saga-RyanAir per presentare i 5 nuovi collegamenti aerei con Milano Malpensa, due voli al giorno, Cagliari, Valencia, Breslavia in Polonia e Kaunas in Lituania”.

“Nuovi voli che si aggiungono a quelli già in essere da anni e che ci collegano con Praga, Bruxelles-Charleroi, Bucarest, Francoforte, Catania, Londra, solo per parlare delle linee firmate RyanAir – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Alle strumentalizzazioni politiche di alcuni esponenti di sinistra e a qualche malevola ‘cassandra’ oggi abbiamo contrapposto i numeri concreti, tangibili, che ci raccontano un cammino di sviluppo costante del nostro aeroporto con i Governi di centrodestra, numeri rimasti immutati anche negli anni del Covid, con una prospettiva realistica di crescita del 30 per cento nel prossimo anno. Che significa incremento dei posti di lavoro, significa sviluppo del nostro export, significa promozione del turismo che si traduce in una crescita dell’incoming, con riflessi e benefici sull’accoglienza, sul turismo enogastronomico, dei borghi, delle aree interne, e della costa, che dovremo essere bravi a dirottare anche sul turismo religioso nell’anno del Giubileo. Aver consentito a Pescara di essere una delle 19 basi aeroportuali di RyanAir rappresenta un successo straordinario che, ancora una volta, è solo il trampolino di lancio per l’ulteriore incremento di voli: da oggi puntiamo su Parigi e sulla copertura del nord Europa e sono certo di trovare la giusta sensibilità anche nella nuova governance della Saga”.