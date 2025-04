AEROPORTO D’ABRUZZO: RYANAIR, “LA NUOVA ROTTA PER L’ESTATE PESCARA-MILANO PRENDE IL VOLO”

PESCARA – “Il primo volo della nuova rotta estiva 2025 da Pescara a Milano Malpensa è decollato durante lo scorso fine settimana. Sono in programma due voli al giorno su questa rotta, come parte dell’operativo estivo 2025, offrendo ai residenti e ai visitatori ancora più opzioni alle tariffe più basse”.

Ad annunciarlo, in una nota, è la stessa Ryanair, la compagnia aerea a tariffe basse numero 1 in Europa e in Italia, spiegando come Milano Malpensa sia solo una delle 19 rotte che opererà da e per l’Aeroporto d’Abruzzo quest’estate, tutte prenotabili su ryanair.com.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, dichiara: “Ryanair è stata lieta vedere il primo volo della nostra nuova rotta estiva 2025 da Pescara a Milano Malpensa decollare durante lo scorso fine settimana, segnando l’inizio della stagione estiva 2025. Questa entusiasmante nuova rotta estiva 2025 verrà operata 14 volte a settimana, offrendo ai nostri clienti ancora più opzioni alle tariffe più basse quando prenotano i loro viaggi estivi”.

“L’Abruzzo – viene ricordato nella nota – è una delle regioni italiane che ha ridotto i costi di accesso per diventare più competitiva abolendo l’addizionale municipale, che porterà a una significativa crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. Ryanair ha risposto alla lungimirante decisione del presidente Marco Marsilio con una crescita del traffico del 30%, 5 nuove entusiasmanti rotte, un ulteriore aeromobile basato (+100 milioni di dollari di investimento), supportando oltre 950 posti di lavoro locali”.