AEROPORTO D’ABRUZZO: SARA’ ATTIVO FINO AL 4 NOVEMBRE IL COLLEGAMENTO CON IL LUSSEMBURGO

PESCARA – Sarà attivo fino al 4 novembre prossimo il colllegamento aereo tra Abruzzo Airport e Lussemburgo con la compagnia Luxair. Al battesimo del nuovo volo, atterrato ieri a Pescara alle 14:45, ha presenziato, tra gli altri il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “La presenza dell’ambasciatore d’Italia in Lussemburgo spiega l’importanza di questo evento. Speriamo che questo volo possa rafforzare le nostre relazioni con il Paese di Lussemburgo, importante piazza finanziaria di livello internazionale. Collegamento che può servire anche per la crescita dei numeri dello scalo, arrivato a oltre 700mila passeggeri. L’obiettivo del milione si può raggiungere. A breve ci sentiremo con i vertici di Ryanair. In estate dovrebbero partire poi i cantieri per l’ampliamento dell’aeroporto e per la pista”.

“È una bella giornata. Il Lussemburgo è un piccolo Paese, ma con tanti italiani – ha detto Diego Brasioli, ambasciatore d’Italia in Lussemburgo – La comunità italiana è fra le più numerose e tanti lussemburghesi vogliono venire e conoscere l’Abruzzo”. Il presidente della Saga Vittorio Catone ha espresso la sua soddisfazione: “È un nuovo collegamento per Abruzzo Airport che siamo sicuri porterà a un ulteriore salto di qualità per lo scalo. Speriamo che questo sia il primo di nuovi voli”. “Finalmente Abruzzo e Lussemburgo sono più vicine – ha commentato Thomas Fischer, direttore commerciale di Luxair – Le proporzioni di vendita sono positive per cui ci auguriamo che questo collegamento possa avere un grande successo”.

Per il sindaco di Pescara Carlo Masci “questo nuovo collegamento accresce l’offerta dell’aeroporto d’Abruzzo e rappresenta una grande occasione a livello turistico non solo per Pescara, ma per tutta la regione”. Per il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever “questo volo rappresenta una grande opportunità a livello commerciale e turistico. Auspico presto un collegamento con Monaco che rappresenta per il nostro comprensorio una grossa opportunità