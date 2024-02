AEROPORTO D’ABRUZZO: SOSPIRI, “NUOVE ROTTE CONFERMATO OTTIMO LAVORO SU SCALO”

PESCARA – “Le nuove rotte e destinazioni annunciate da Saga per l’aeroporto d’Abruzzo sono la certificazione dell’ottimo lavoro svolto con la Regione Abruzzo per dare piena funzionalità allo scalo, che ormai, con l’avvio lunedì scorso dei lavori di allungamento della pista, si prepara a divenire scalo intercontinentale. Finalmente l’innovazione infrastrutturale cammina di pari passo alle procedure amministrative che consentiranno di aprire per l’Abruzzo una stagione di grandi voli e soprattutto di grandi flussi turistici”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a proposito della stagione Summer 24 annunciata da Saga e Ryanair, che prevede 16 rotte complessive, una in più dello scorso anno.

“Gli investimenti decisi per l’aeroporto d’Abruzzo – dice Sospiri – sono stati una scelta straordinaria che ha sortito i primi effetti, in termini di attrattività suscitando l’attenzione delle compagnie internazionali. Oggi tocca alla pista dell’aeroporto che guadagnerà oltre 400 metri lineari. Poi sarà la volta delle opere finanziate con il Fondo di Sviluppo e coesione nella quota parte assegnato a Saga: 3 milioni di euro per la realizzazione di un raccordo pavimentato alla pista per i reparti Volo degli Enti di Stato all’aeroporto d’Abruzzo-Pescara, 2milioni 700 mila euro per la realizzazione di un parcheggio multipiano di fronte all’aerostazione a Pescara, 1milione 300mila euro per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico che ci permetterà di abbattere i consumi energetici, ovvero un tesoretto complessivo pari a 7milioni di euro”.

“Nel frattempo tra qualche mese Pescara tornerà a essere collegata con Milano, con Torino, con Palermo, rotte funzionali e utili non solo al traffico turistico, ma anche al traffico business, che significa portare impresa e investimenti sul nostro territorio, oltre che economia”, conclude il presidente del Consiglio regionale.