AEROPORTO D’ABRUZZO: SOSPIRI, “RICADUTE IMMEDIATE DA ALLUNGAMENTO PISTA”

“Il ruolo strategico dell’aeroporto d’Abruzzo sotto il profilo economico e turistico è indiscutibile e il nostro Governo regionale di centrodestra ne è ben consapevole. Lo dimostrano le scelte razionali e oggettive compiute, a partire dalla scelta dell’avvocato Fraccastoro alla guida della Saga, scelte che non hanno mai incassato un voto contrario”. Come riporta una nota, lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenuto stamane all’evento promosso dalla Saga sul futuro dell’aeroporto d’Abruzzo.

“Abbiamo concretizzato ogni azione possibile per garantire sostegno alla nostra infrastruttura principe – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, siamo andati in aula almeno quattro volte in Consiglio regionale per variare il bilancio della Regione Abruzzo, in corso e futuro, per dare copertura finanziaria alle azioni che l’aeroporto voleva intraprendere. Siamo riusciti a sederci al tavolo del Governo nazionale per chiedere una considerazione particolare per l’Abruzzo per abbattere le tasse e farcene carico noi. Sull’allungamento della pista che ci consentirà di attrarre un numero maggiore di voli internazionali, non credo qualcuno possa trarne dispiacere solo perché non sta governando l’Abruzzo”.

“Di infrastrutture se ne stanno facendo tante in Abruzzo, come la Pescara-Roma, che ha richiesto due generazioni di Sospiri per partire, il porto di Ortona, ma nessuna opera è tanto strategica e con ricadute tanto immediate come un aeroporto performante. E strategica è stata anche la scelta dell’avvocato Fraccastoro: il Presidente Marsilio ci ha posto dinanzi una scelta sulla base dei curricula delle persone candidate. E l’individuazione di Fraccastoro è sintomatica dell’importanza che diamo al nostro scalo aeroportuale e alle sue possibilità di sviluppo e di crescita, una nomina mai motivo di scontro politico, e che non ha mai generato un voto contrario agli emendamenti inerenti all’aeroporto in aula”.