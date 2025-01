AEROPORTO D’ABRUZZO: TESTA (FDI), “PROCEDE A PASSI SPEDITI IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE”

PESCARA – “Prosegue spedito e con passi importanti il percorso di valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo che da oggi si doterà di nuove tratte. Un altro passaggio fondamentale nel processo di internazionalizzazione del nostro scalo sul quale governo Meloni e Regione puntano con convinzione, e azioni mirate, per lo sviluppo turistico abruzzese”.

Lo scrive in una nota il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, dopo l’annuncio delle nuove rotte e di nuovi investimenti.

“È in questo contesto che assumono una valenza peculiare i lavori per l’allungamento della pista che potenzieranno l’infrastruttura garantendo nuovi e prestigiosi scenari. L’obiettivo principale è consolidare il trend di crescita nel numero dei passeggeri. Mi complimento con il presidente Giorgio Fraccastoro e l’intero CdA Saga per la pronta operatività dimostrata”, conclude Testa.