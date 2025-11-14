AEROPORTO D’ABRUZZO: VERRECCHIA, “SUPERATO IL MILIONE DI PASSEGGERI, TRAGUARDO STORICO”

PESCARA – “È stato ufficialmente annunciato il raggiungimento di quota un milione di passeggeri per l’aeroporto d’Abruzzo. Un traguardo storico che conferma, come già anticipai lo scorso giugno, la bontà delle scelte e delle strategie messe in campo dall’amministrazione Marsilio”.

Cosi, in una nota, Massimo Verrecchia, capogruppo FdI in Consiglio regionale.

“Non si tratta di un risultato casuale ma della conseguenza di un lavoro serio e programmato: l’abbattimento delle tariffe aeroportuali, l’apertura a nuovi voli internazionali e l’allungamento della pista hanno reso il nostro scalo competitivo e attrattivo”.

“L’Abruzzo si colloca oggi tra le regioni italiane con il più alto incremento turistico e questo dato certifica che la direzione intrapresa è quella giusta. Ancora una volta vengono smentiti i soliti gufi della sinistra, che parlavano di promesse senza futuro. I numeri parlano chiaro: l’aeroporto d’Abruzzo decolla davvero e porta con sé la crescita dell’intero territorio”, conclude Verrecchia.