AEROPORTO D’ABUZZO: NUMERI RECORD PER RYANAIR, “OLTRE 1,3 MILIONI PASEGGERI E NUOVE ROTTE”

PESCARA – La compagnia aerea Ryanair, ha annunciato oggi operativi da record per l’inverno 2025 e l’estate 2026 per l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, che includono 2 aeromobili basati tutto l’anno (per la prima volta in assoluto durante la stagione invernale), per un investimento di 200 milioni di dollari nella regione.

Questo investimento record di Ryanair porterà oltre 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% di crescita da quando è stata abolita l’addizionale municipale) a Pescara, dimostrando ulteriormente come la rimozione dell’addizionale municipale da parte del Presidente Marsilio continui a stimolare la crescita, la connettività, il turismo e lo sviluppo economico nella Regione Abruzzo.

Gli operativi da record di Ryanair per l’inverno 2025 e l’estate 2026 a Pescara prevedono: 2 aerei basati – 200 milioni di dollari di investimento.

Inverno ’25: 14 rotte, 8 nuove: Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas, Cracovia, Trapani-Marsala, Torino, Valencia e Breslavia, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo.

Estate ‘26: 21 rotte, 1 nuova da/per Tirana, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo.

Oltre 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% vs 2024). Supporto ad oltre 1.000 posti di lavoro in Abruzzo, inclusi oltre 60 ben retribuiti tra piloti e personale di cabina

Commenta il chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare un altro anno di crescita e investimenti record all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo – risultato diretto della decisione del Presidente Marsilio di abolire l’addizionale municipale nel 2025. Questa scelta strategica ha permesso a Ryanair di far crescere il traffico a oltre 1,3 milioni di passeggeri annui (+80% rispetto al 2024) e di sbloccare il pieno potenziale della Regione Abruzzo durante tutto l’anno. Come parte di questa continua crescita, siamo lieti di presentare oggi i nostri programmi record per l’inverno 2025 e l’estate 2026, offrendo un numero sempre maggiore di rotte nazionali e internazionali in entrambe le stagioni, rendendo più facile che mai per i passeggeri accedere alla splendida costa e alle montagne dell’Abruzzo, alle sue città vivaci e al suo unico patrimonio culturale”.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio ha aggiunto: “L’equazione meno tasse più passeggeri funziona e i risultati ci sono. Nel piano industriale di Saga l’obiettivo di superare il milione di passeri era fissato nel 2026, noi lo abbiamo anticipato e l’anno prossimo sarà ulteriormente incrementato il numero di passeggeri. Vedo un aeroporto vivo, c’è entusiasmo tra il personale, e questo, per tutti, è motivo di orgoglio. Spero che questa crescita importante sia da stimolo per gli altri vettori, perché questo è uno scalo efficiente, funzionate ed economico. La nuova sfida è migliorare la struttura al fine di soddisfare l’arrivo di più passeggeri con i nuovi voli”.

Ha concluso Giorgio Fraccastoro, Presidente di Saga ha commentato:

“Con il raggiungimento del milione di passeggeri che abbiamo voluto celebrare, premiando simbolicamente un viaggiatore, si è aperta una nuova fase per l’Aeroporto d’Abruzzo che sviluppa un indotto sempre più di impatto per tutto il territorio regionale. Questo è stato possibile grazie alla sinergia messa in campo con Ryanair e la Regione. Stiamo vivendo la stagione invernale più grande di sempre per lo scalo e anche quella estiva incrementerà ulteriormentei numeri già da record di quelli dello scorso anno, con destinazioni che si rinsaldano e aumentano le frequenze anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti. L’auspicio è che questo rapporto con la compagnia diventi ogni giorno più solido e che si possano aprire anche altre rotte che rientrano nella wish list di tutti gli utenti dell’Aeroporto”.