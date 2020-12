AEROPORTO DEI PARCHI: IMPRUDENTE, “A BREVE FINANZIAMENTO IMPORTANTE PER HUB PROTEZIONE CIVILE”

“L’Aeroporto dei Parchi-L’Aquila ” Giuliana Tamburro” negli anni passati e per la precedente amministrazione regionale, doveva diventare (a parole) un polo di Protezione Civile. Per questo motivo e per la concretezza con cui cerco di amministrare e fare politica, dico chiaramente che a breve il Comune dell’Aquila avrà un finanziamento importante per rilanciare lo scalo e lavorare anche concretamente all’avvio del progetto di protezione civile. Si tratta di risorse della riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Presto saremo in grado di dare tutti i dettagli e sarà la risposta concreta a chi non “ha mosso paglia” ed oggi polemizza senza senso”.

Così sul suo profilo facebook il vicepresidente di Giunta regionale Emanuele Imprudente, aquilano e leghista, in riferimento allo scalo aquilano affidato all Sunrise Aviation srl, società aquilana che si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione ventennale dello scalo di Preturo, frazione del comune dell’Aquila.

La consegna ufficiale della struttura è avvenuta il 21 ottobre scorso, alla presenza di rappresentanti del Comune dell’Aquila, dell’ex gestore Xpress, e dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). I lavori di ristrutturazione sono già partiti.

Ieri il consigliere regionale Americo di Benedetto, e il gruppo consiliare de Il Passo Possibile avevano lamentato il fatto che nonostante l’aeroporto “fosse stato individuato fra le opere infrastrutturali più importanti per l’Abruzzo, nell’attuale discussione sul DEFR – il Documento di economia e finanza regionale che, nel quadro degli obiettivi politici, individua tutti gli strumenti programmazione di settore – manchino del tutto delle linee strategiche che confermino questa indicata priorità di far crescere e sostenere lo scalo di Preturo come punto riferimento della Protezione civile per le aree interne.”

