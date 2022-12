AEROPORTO DI PESCARA: UFFICIO DOGANE SEQUESTRA 40.800 EURO A CITTADINO RUSSO IN ARRIVO DALLA TURCHIA

PESCARA – I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, durante i controlli ai viaggiatori in transito presso l’Aeroporto d’Abruzzo, con la collaborazione dei militari del Comando della Guardia di Finanza di Pescara, hanno eseguito un sequestro di valuta per 40.816 nei confronti di un cittadino russo in arrivo dalla Turchia.

Il trasgressore si è avvalso della facoltà di effettuare l’oblazione immediata, che consente di estinguere la violazione mediante il pagamento della sanzione, nella fattispecie, di 4.622 euro.

Questo sequestro di valuta fa seguito ad un altro effettuato nei mesi scorsi di 16.000 euro. Anche in quella occasione il trasgressore si è avvalso della facoltà di effettuare l’oblazione immediata pagando contestualmente la sanzione dovuta.