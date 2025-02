PESCARA – È scontro politico e istituzionale sull’allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo.

L’iter dei lavori è stato oggetto di discussione nella riunione di oggi della commissione di Vigilanza del consiglio regionale, presieduta da Sandro Mariani, del Partito democratico, e convocata su richiesta di Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle.

Al centro della discussione è finito il mancato avvio immediato dei lavori dopo l’annuncio ufficiale del febbraio 2024 da parte della Regione e la gestione delle procedure da parte della Saga, la società partecipata che gestisce lo scalo: il presidente della Regione, secondo Alessandrini, “ha ingannato gli abruzzesi con un finto avvio dei lavori, in un finto cantiere, in modo strumentale alla propria rielezione. I veri lavori, senza alcun ritardo, sono iniziati soltanto tre mesi dopo, il 6 maggio 2024, lontano ormai dal momento elettorale. Ugualmente grave è il ruolo della Saga, società pubblica coinvolta nell’operazionei”.

E se da un lato il deputato Pd Luciano D’Alfonso parla di “farsa” a scopi elettorali attaccando frontalmente il governatore Marco Marsilio, di FdI, e annunciando un esposto al prefetto e alla Procura della Repubblica di Pescara, dall’altro il neo presidente della Saga Giorgio Fraccastoro, stigmatizzando toni e richieste di alcuni consiglieri regionali taglia dritto stabilendo che la società, “presidio inattaccabile di legalità e di trasparenza” fornirà “ogni ulteriore chiarimento unicamente nelle sedi istituzionali”. Parla di illazioni “espresse dalla consigliera 5Stelle” anche il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, riferendosi “soprattutto i toni utilizzati, non accettabili e tali da snaturare il ruolo che una commissione consiliare deve avere. Un modus operandi irrispettoso da un punto di vista istituzionale che se dovesse ripetersi sarà di certo oggetto di seria valutazione”.

D’ALFONSO: “MARSILIO E L’ANNUNCIO FARSA”

“Adesso c’è la certificazione ufficiale: quella messa in scena il 5 febbraio 2024 dal presidente della Regione, che abbrancava una pala a favore di telecamere per annunciare l’avvio dei lavori per l’allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo è stata davvero una farsa, o una pochade, come si sarebbe detto qualche decennio fa”. Il deputato sottolinea come, secondo la responsabile unica del progetto Luisa Del Proposto, ascoltata in commissione insieme al direttore generale della Saga Luca Bruni, i lavori siano iniziati il 6 maggio 2024, tre mesi dopo l’annuncio ufficiale. “Quindi il presidente della Regione Marco Marsilio ha allestito una clamorosa finta, evidentemente a mero scopo elettorale, visto che di lì a un mese si sarebbe votato per le elezioni regionali”.

Continua D’Alfonso: “Questa vicenda è gravissima e mi premurerò di ottenere il verbale della seduta della commissione di Vigilanza: qualora l’artificio trovasse conferma in quelle carte, inoltrerò un esposto al prefetto e alla Procura della Repubblica di Pescara, poiché saremmo davanti a una condotta antigiuridica punibile dalla legge”.

FRACCASTORO: “SAGA PRESIDIO DI LEGALITA’, NO A ILLAZIONI”

A difendere l’operato della Saga è il suo presidente Fraccastoro, parlando di “illazioni” sulla gestione dell’iter burocratico e amministrativo dell’allungamento della pista.

“Mi è stato riferito che le domande dei consiglieri principalmente si sono focalizzate su un singolo momento di tutto l’iter, ancorché non oggetto della seduta odierna. Pur non dovendo fornire alcun chiarimento in quella sede circa i fatti dell’epoca che hanno visto partecipi alcuni rappresentanti pro tempore della società oggi da me presieduta, val la pena stigmatizzare, senza alcuna riserva, qualsiasi tipo di illazione, sul comportamento della Saga, presidio inattaccabile di legalità e di trasparenza”. “Saga fornirà ogni ulteriore chiarimento unicamente nelle sedi istituzionali e con i toni più consoni che dovrebbero confarsi ad un organo di tal guisa”.

“Nella mattina di oggi preposti della Saga hanno partecipato alla seduta della commissione regionale Vigilanza convocata per aggiornare i consiglieri sulle attività relative all’allungamento della pista. Nello specifico la seduta, aveva come oggetto ‘Stato dei lavori e chiarimenti su tempistiche intervento per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo – Lavori di allungamento pista’, che la struttura della Saga ha messo nero su bianco su una relazione scritta che sarà consegnata agli organi competenti già nella giornata di domani”, spiega Fraccastoro.

“Circa i connotati dell’evento del 5 febbraio 2024, facciamo esplicito ed integrale richiamo ai contenuti del comunicato stampa dell’epoca, che ne chiarì la natura di inizio delle attività propedeutiche e non dei lavori. Da ultimo, una doverosa specificazione: come mi ha personalmente confermato il presidente della commissione Vigilanza, la seduta odierna è stata caratterizzata da continue interruzioni tecniche, dovute unicamente alla connessione messa a disposizione dalla struttura regionale, che hanno impedito una esposizione fluida dei fatti, bloccando la conclusione dei chiarimenti, proprio nel punto cruciale della discussione”, conclude il presidente Saga.

ALESSANDRINI, “MARSILIO SMASCHERATO, SAGA CONFERMA INGANNO ELETTORALE”

“I tecnici della Saga – dice Alessandrini – non hanno potuto fare altro che confermare quanto denunciato ieri dal Movimento 5 Stelle: il 5 febbraio 2024 non c’è stato alcun vero inizio lavori per l’allungamento della pista. A rivelarlo è stata la stessa responsabile del procedimento della Saga, che segue il cantiere. Un’ammissione cruciale, avvenuta poco prima che il collegamento internet con la Commissione Vigilanza cadesse improvvisamente”.

“In Commissione abbiamo ascoltato tentativi di minimizzare l’accaduto, come se fosse una ‘normale’ propaganda elettorale. Ma non lo è. È un uso distorto delle istituzioni per fini politici e il coinvolgimento della Saga in questa vicenda è inaccettabile e va chiarito fino in fondo. Perché la presenza nella conferenza stampa ‘farsa’ dello scorso anno del vicepresidente della Saga Alessandro D’Alonzo, che affermava insieme al presidente Marco Marsilio, che i lavori di allungamento della pista dell’aeroporto iniziavano quel giorno, non si allinea con quanto dichiarato oggi in Commissione dalla stessa Saga e con i documenti ufficiali e cioè che quel giorno non esisteva nessun cantiere e non c’era nessun lavoro da eseguire. E che, in piena campagna elettorale, una società pubblica si sia prestata a sostenere dichiarazioni non veritiere di una specifica parte politica, a discapito della realtà dei fatti, con chiaro intento di favorire elettoralmente il candidato Marsilio, non è accettabile né amministrativamente né eticamente”.

Il Movimento 5 Stelle sottolinea inoltre come il finanziamento per i lavori dell’aeroporto sia stato stanziato da forze politiche ora in minoranza: “Se quei soldi non fossero stati messi a disposizione, Marsilio non avrebbe potuto inscenare la sua farsa. Noi lavoriamo per il bene dell’Abruzzo, lui usa le infrastrutture come set per la sua propaganda. A causa dei problemi tecnici che hanno interrotto la seduta, la Commissione Vigilanza sarà riconvocata per ottenere risposte definitive da Saga”.

“Non lasceremo cadere questa vicenda – conclude Alessandrini – Vogliamo sapere chi ha autorizzato l’accesso e la mobilitazione di mezzi e operai prima dell’inizio ufficiale dei lavori e con quale motivazione se non addirittura una pressione politica. Serve ripristinare serietà e rispetto delle istituzioni, perché gli abruzzesi meritano verità, non messinscene elettorali”.

VERRECCHIA (FDI): “ACCANIMENTO PRETESTUOSO DI ALESSANDRINI. STIGMATIZZO ILLAZIONI E TONI UTILIZZATI”

Peroil capogruppo di FdI in Consiglio regionale Verrecchia: “Appare evidente come ci sia un accanimento pretestuoso, da parte della consigliera del M5Stelle Erika Alessandrini e non solo, sulla questione inerente l’inizio dei lavori nell’aeroporto d’Abruzzo per l’allungamento della pista. Ribadisco quanto già affermato quest’oggi in commissione Vigilanza: non c’è stata alcuna farsa da parte del presidente Marco Marsilio che, nei fatti, un anno fa ha ufficializzato l’avvio a qualsivoglia attività che si ritenesse necessaria per rendere l’area interessata del tutto sgombra da ogni impedimento per l’effettivo intervento sulla pista. Aspetti tecnici che, infatti, sono stati dettagliati, in un parziale collegamento, sia dal direttore della Saga che dal Rup, presenti in video collegamento: si è dovuto procedere ad esempio alla bonifica di quell’area a causa della folta vegetazione e della presenza di rifiuti abusivi e di mezzi mobili abbandonati. Manovre che, naturalmente, hanno un tempo di messa in opera e di compimento”.

“Stigmatizzo molte illazioni espresse dalla consigliera 5Stelle sull’evento del febbraio 2024 ma soprattutto i toni utilizzati, non accettabili e tali da snaturare il ruolo che una commissione consiliare deve avere. Un modus operandi irrispettoso da un punto di vista istituzionale che se dovesse ripetersi sarà di certo oggetto di seria valutazione. Una cosa è certa: gli abruzzesi ricorderanno il 2025 come un anno storico per l’aeroporto d’Abruzzo, per l’allungamento della pista”.