AEROPORTO PRETURO: VITTORINI, “AL LAVORO SU VOLI CHARTER PER PRINCIPALI DESTINAZIONI TURISTICHE”

L’AQUILA – “Sono in corso trattative tra il gestore dello scalo e due compagnie aeree che potrebbero garantire collegamenti diretti di tipo ‘charter’ tra L’Aquila e le principali destinazioni turistiche italiane, con massima flessibilità di orari, e mediante l’impiego di aeromobili ATR 72-600 con capienza massima di 78 posti, tra i più diffusi Aerei da Trasporto Regionale turboelica a doppio motore, con caratteristiche consolidate in tema di efficienza nei consumi, comfort per i passeggeri, avionica di tecnologia avanzata”.

Così il consigliere delegato alla valorizzazione dell’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini, di FdI, entra nel dettaglio dei lavori sull’area. (Qui il link)

“Gli interventi realizzati in questi anni – prosegue Vittorini – testimoniano l’attenzione e la volontà dell’Amministrazione comunale di restituire all’Aeroporto di Preturo una funzione strategica, quale porta d’accesso alla città e all’intero territorio”.

“Le trattative in corso e le nuove infrastrutture vanno in questa direzione, ponendo le basi per una piena valorizzazione dello scalo, capace di sostenere lo sviluppo turistico ed economico dell’Aquila e delle aree interne”, conclude.