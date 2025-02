AEROPORTO: TESTA (FDI), “NO LEZIONI DA CHI LO HA ABBANDONATO, GRAZIE A MARSILIO VOLERA’ IN ALTO” 

PESCARA – “Sull’aeroporto d’Abruzzo ben vengano suggerimenti da parte di tutti, purché costruttivi e in buona fede. Dopo l’incontro del presidente Marco Marsilio, a Dublino, con i vertici di Ryanair, guarda caso torna ad intervenire l’onorevole Luciano D’Alfonso per spostare l’attenzione sulla sua allegorica conferenza stampa”.

Lo scrive in una nota il deputato pescarese di FdI Guerino Testa.

“Vorrei ricordare ancora una volta come il nuovo presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, sia una scelta di Marsilio che, insieme al centrodestra, continua a produrre fatti concreti per rafforzare e consolidare struttura e attività del nostro scalo. Ribadisco – aggiunge – che non prendiamo lezioni da chi ha abbandonato l’Abruzzo e il suo aeroporto che non aveva neppure l’impianto antincendio e che contava la metà dei passeggeri di quelli invece registrati grazie all’impegno di questo governo regionale, tranne la flessione riscontrata lo scorso anno. Suggerirei di smetterla, una volta per tutte, con le polemiche da bar e di tentare di elevare l’asticella comportamentale, soprattutto da parte di chi ha rivestito e riveste ruoli istituzionali di primo piano”.

“Il 2025 è l’anno dell’aeroporto d’Abruzzo, a dicembre raccoglieremo i risultati di un lavoro serio e ben programmato che negli anni a venire vedrà volare molto in alto la nostra importante infrastruttura”, conclude Testa.