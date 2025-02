AEROPORTO: VERRECCHIA (FDI), “ACCANIMENTO PRETESTUOSO ALESSANDRINI, STIGMATIZZO ILLAZIONI E TONI”

L’AQUILA – “Appare evidente come ci sia un accanimento pretestuoso, da parte della consigliera del M5Stelle Erika Alessandrini e non solo, sulla questione inerente l’inizio dei lavori nell’aeroporto d’Abruzzo per l’allungamento della pista”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Ribadisco quanto già affermato quest’oggi in commissione Vigilanza – aggiunge -: non c’è stata alcuna farsa da parte del presidente Marco Marsilio che, nei fatti, un anno fa ha ufficializzato l’avvio a qualsivoglia attività che si ritenesse necessaria per rendere l’area interessata del tutto sgombra da ogni impedimento per l’effettivo intervento sulla pista. Aspetti tecnici che, infatti, sono stati dettagliati, in un parziale collegamento, sia dal direttore della Saga che dal Rup, presenti in video collegamento: si è dovuto procedere ad esempio alla bonifica di quell’area a causa della folta vegetazione e della presenza di rifiuti abusivi e di mezzi mobili abbandonati. Manovre che, naturalmente, hanno un tempo di messa in opera e di compimento. Stigmatizzo molte illazioni espresse dalla consigliera 5Stelle sull’evento del febbraio 2024 ma soprattutto i toni utilizzati, non accettabili e tali da snaturare il ruolo che una commissione consiliare deve avere. Un modus operandi irrispettoso da un punto di vista istituzionale che se dovesse ripetersi sarà di certo oggetto di seria valutazione”.

Una cosa è certa: gli abruzzesi ricorderanno il 2025 come un anno storico per l’aeroporto d’Abruzzo, per l’allungamento della pista”, conclude Verrecchia.