AEROPORTO D’ABRUZZO: NUOVE ROTTE PER IL RILANCIO, CONFERMATE QUELLE GIA’ OPERATIVE

PESCARA – Nuove rotte e conferme per l’aeroporto d’Abruzzo: a partire da marzo e aprile proseguiranno tutte le rotte nazionali ed internazionali già operative, con la possibilità di ulteriori collegamenti con Firenze, Genova, Treviso, Torino, Lamezia e Monaco di Baviera. È il risultato del bando di 800 mila euro della Saga e della Regione per il rilancio dell’aeroporto di Pescara, a cui hanno risposto sei compagnie aeree: Alitalia, Albastar, Rynair, Volotea, Lumiwings, Tayarangjet. Tra marzo e aprile tornano operativi i voli per Olbia, Alghero, Palermo, Trapani, Tirana che vanno ad aggiungersi alle mete consolidate Londra, Düsseldorf, Milano, Orio al Serio, Girona e Catania.

Inoltre il 21, il 22 e il 23 dicembre, potrebbe tornare ad accogliere il volo Alitalia Pescara-Linate, da mesi sospeso.

Agli 800 mila euro già stanziati con il bando regionale, se ne potrebbero aggiungere altri 400 mila per aumentare le rotte. Tra le nuove destinazioni allo studio ci sono Firenze, Genova, Treviso, Torino, Lamezia, Trapani, Monaco e Tirana.

Il presidente della Saga Enrico Paolini ha sottolineato che “insieme alla Regione abbiamo fatto un grande lavoro che permette, mentre affrontiamo l’emergenza senza aver avuto un contagio, di guardare al futuro con un Piano Industriale Innovativo per tornare prima ai 700mila passeggeri e successivamente per toccare un milione di transiti”.

Il direttore generale della Saga Luca Ciarlini ha aggiunto: “Abbiamo avuto manifestazione d’interesse per poi nuove rotte aggiuntive come Torino, Monaco e Milano e poi ancora Treviso, Lamezia, Alghero, Tirana. Nei prossimi giorni contrattualizzeremmo alcuni collegamenti, sapendo che con il nuovo DPCM potremo dal 7 gennaio riavviare e avviare i nuovi collegamenti”.

“Quella di oggi è una bella giornata per la nostra regione per aver stanziato fondi per un bando che permette all’aeroporto d’Abruzzo di poter guardare al futuro con ottimismo – ha affermato l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario -. Ringrazio l’ex assessore Febbo per Lo scalo aeroportuale deve essere sempre più il volano per la ripartenza della nostra regione e il rilancio dell’economia abruzzese. Come Regione abbiamo messo in campo risorse che arriveranno a 2,3 milioni di euro perché crediamo che in questo momento di ripartenza l’aeroporto è essenziale per la ripresa”.

Mauro Febbo, capogruppo di FI in Consiglio Regionale ha aggiunto: “L’aeroporto deve essere il fulcro per lo sviluppo economico della nostra regione per cui come governo regionale crediamo sempre più nello scalo abruzzese e per questo stiamo lavorando sulla nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027″.

Il capogruppo di FdI Testa ha poi dichiarato: «Voglio fare i complimenti al management della Saga per aver fatto un grande lavoro nel momento di emergenza per lasciare sempre aperto l’aeroporto che è nella massima considerazione della Regione che ha garantito le coperture economiche per poter mantenere nuove rotte e averne delle altre”.

