AEROPORTO D’ABRUZZO: NUOVI VOLI BERLINO, PARIGI E TORINO, SAGA APPROVA BANDO

PESCARA – Il Cda della Saga, società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, ha approvato il bando di 800mila euro della Regione per nuovi voli: “Siamo al lavoro per farci trovare pronti per il dopo emergenza sanitaria. Con il bando approvato ieri – ha detto il presidente della Saga Enrico Paolini – vogliamo riportare l’aeroporto ai numeri del 2019. Per questo grazie ai fondi della Regione, che ringrazio, apriamo a nuovi voli e collegamenti a partire da Natale o, se non sarà possibile per fine anno, dalla primavera, per Berlino, Parigi, Torino”.

“Abbiamo approvato un Recovery Airport Plan, piano industriale innovativo di due anni che precede che dal gennaio 2021 e fino alla fine del 2022, che superata l’emergenza Covid, riporti l’aeroporto a 700mila passeggeri nel 2022 e a un milione nel 2023, grazie a nuove rotte, nuovi investimenti e nuove relazioni con le compagnie aeree, grazie appunto ad un piano industriale credibile. Siamo i primi a pensare e a preoccuparci al dopo, per tornare ai livelli necessari per supportare l’economia abruzzese”.

