AFFIDAMENTI DIRETTI AL COMUNE DI PESCARA: PETTINARI, “TEMA DELICATO DA DISCUTERE IN CONSIGLIO”

PESCARA – “Oggi in commissione vigilanza abbiamo ascoltato il Segretario Generale sulla relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa sugli affidamenti diretti, principio di rotazione, determine a contrarre, determine di subappalti, affidamenti a professionisti esterni ecc. Ringraziando il Segretario per la presenza non posso rilevare l’assenza su questo argomento importante della politica”.

Lo afferma il consigliere comunalle di opposizione a Pescara, Domenico Pettinari, che aggiunge. “Avrei voluto e continuo a pretendere che su questo delicatissimo tema se ne dovrà discutere in Consiglio comunale e la Giunta deve rispondere alle domande dei consiglieri anche perché oltre alle raccomandazioni fatte dal Segretario con la relazione , in commissione è emerso chiaramente che controlli più approfonditi sugli atti non si riescono a fare per una serie di ragioni e noi, invece, vorremmo che si trovasse un modo per fare controlli approfonditi e su questo solo la politica può discuterne e dotarsi, magari, di un regolamento ad hoc. Ad esempio noi pretendiamo di verificare se l’atto ha davvero rispettato il principio di rotazione o se l’atto ha osservato la ricognizione preventiva sulle risorse interne all’Ente prima di conferire una consulenza esterna . Ieri un nostro ordine del giorno che chiedeva di portare la relazione in Consiglio è stato bocciato dalla maggioranza”.

“Noi ne vogliamo parlare in Consiglio ed esigiamo una risposta compiuta da parte della Giunta , non si può relegare ad una commissione la discussione su questo tema solo alla presenza della tecnostruttura senza nessuna partecipazione dei rappresentanti della Giunta . I nostri gruppi consiliari continueranno a chiedere con ogni strumento stabilito dalla Legge di evitare il ricorso agli affidamenti diretti e privilegiare sempre gare pubbliche . Continueremo a chiedere che l’amministrazione si doti di un regolamento restrittivo rispetto alle norme nazionali che prevedono affidamenti diretti . Continueremo a fare battaglia affinché soprattutto per somme importanti , vedi affidamenti in occasione del G7 , si evitino i ricorsi agli affidamenti diretti, si parta prima e si facciano le gare pubbliche. Questa la nostra posizione . Questa la nostra battaglia di legalità e civiltà per consentire al Comune di avere quegli anticorpi necessari a prevenire ciò che solo alcuni mesi fa investiva alcuni settori del Comune di Pescara” .