AFFIDAMENTO SERVIZI A SOCIETA’ OPS: OK DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CHIETI

CHIETI – Il consiglio provinciale di Chieti, riunitosi questa mattina, ha approvato all’unanimità dei presenti la convenzione e gli affidamenti dei servizi per il prossimo biennio 2024/2025 alla società partecipata OPS spa.

È stata approvata la convenzione tra Provincia e Comune di Chieti per la gestione del servizio di verifica degli impianti termici degli edifici che si trovano nel territorio di Chieti. Inoltre, sono stati affidati alla OPS per il prossimo biennio 2024/2025 il sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica (APE), il sistema informativo provinciale integrato (SIPI) e il sistema di verifica degli impianti termici (VIT) contestualmente all’approvazione dei rispettivi piani industriali, dei disciplinari tecnici prestazionali e degli schemi di convenzione/contratto.

“Questo passaggio è fondamentale per garantire servizi alla Provincia e per la salvaguardia dei posti di lavoro della OPS. La nostra priorità è stata quella di tenere insieme le diverse esigenze, di svolgere un ruolo di controllo e coordinamento tra i vari portatori di interesse. Oggi raccogliamo il frutto di questo lavoro andato avanti per più di un anno, un risultato importante per la comunità. Ringrazio di cuore i consiglieri presenti, i dipendenti, i dirigenti, in particolare l’ingegnere Giancarlo Moca e il segretario generale Antonella Marra, il sindaco Diego Ferrara e i consiglieri di Chieti che ieri ci hanno preceduto nell’approvazione in consiglio comunale, i sindacati per il grande lavoro di collaborazione e cooperazione, i lavoratori della Ops e tutto il cda nella persona del presidente Alessio Monaco”, ha dichiarato a margine del consiglio provinciale il presidente Francesco Menna.