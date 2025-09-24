AFFIDO E ADOZIONE: PELLESCHI NOMINATA REFERENTE REGIONALE PER L’ABRUZZO

L’AQUILA – Su proposta dell’assessore regionale alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo, la dottoressa Maria Palleschi, già facente parte dell’Equipe Adozioni dell’Aquila, è stata nominata referente regionale per l’affido e l’adozione con decreto del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.
L’assessore Santangelo, si legge in una nota, ha espresso “fiducia che la dottoressa Palleschi saprà svolgere il suo incarico con competenza ed efficacia, coordinando le équipe territoriali e promuovendo la collaborazione tra enti e servizi socio-sanitari”.
