AFGHANISTAN: 1.200 PROFUGHI IN ARRIVO ALL’INTERPORTO DI AVEZZANO, OGGI POMERIGGIO I PRIMI 200

AVEZZANO – Sono circa 1.200 i profughi afghani che arriveranno all’interporto di Avezzano in questi giorni, i primi 200 sono attesi già per il tardo pomeriggio di oggi.

Continua il ponte aereo Kabul-Roma per portare in Italia i collaboratori afghani a rischio ritorsioni talebane ed i connazionali rimasti ancora nel Paese. L’operazione messa a punto dal Ministero della Difesa, denominata “Aquila Omnia” (ad indicare la volontà di non lasciare indietro nessuno), era iniziata con circa 670 nominativi da “esfiltrare”: interpreti, autisti, baristi, collaboratori del contingente e dell’ambasciata italiana insieme alle famiglie.

Per quanto riguarda lo scalo marsicano, si tratta di un’operazione di accoglienza temporanea, con relativo allestimento di un campo base, che si tradurrà, secondo quanto emerso, in una permanenza momentanea per il tempo utile a permettere ai centri di accoglienza di poterli ricevere per il periodo necessario.

Un piano disposto per decongestionare momentaneamente il flusso da Kabul all’aeroporto di Fiumicino, e che prevede l’arrivo di circa 250 persone al giorno, come svelato questa mattina da Infomedianews.

Il lavoro di accoglienza ad opera della Croce rossa italiana in sinergia con il Ministero terrà conto di tutte le disposizioni anti covid, prevedendo quindi il tampone molecolare per tutti gli arrivi.

Già nei giorni scorsi, venti ex collaboratori afghani sono stati trasferiti in pullman in una struttura dell’Esercito a Roccaraso (L’Aquila).