AFGHANISTAN, GARANTE INFANZIA FALIVENE: “DALL’ABRUZZO SEGNALE DI GRANDE UMANITA'”

PESCARA – Un tavolo operativo per coordinare le operazioni di accoglienza deli oltre 1.300 profughi arrivati dall’Afghanistan ed ospitati in un primo momento nel campo di accoglienza di Avezzano e trasferiti nelle varie strutture regionali.

Come annunciato nei giorni scorsi da AbruzzoWeb, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, gli assessori regionali alle Politiche sociali e alla Sanità, il difensore civico Giandonato Morra e la delegata Stati generali delle donne Gemma Andreini, di concerto con tutte le autorità competenti, il presidente del Tribunale ecclesiastico, il presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, i Prefetti, i Questori, oltre a Protezione civile, Croce rossa e Università abruzzesi, si sono riuniti in occasione di un tavolo operativo convocato per l’emergenza afghana.

“L’obiettivo – evidenzia la Garante dell’Infanzia- è creare un ponte tra tutte le Istituzioni, giudiziarie, regionali, ecclesiastiche, e i volontari per affrontare concretamente ed efficacemente questo disastro umanitario. Va sottolineato come il Prefetto dell’Aquila di concerto con i Questori, la Protezione civile e la Croce rossa siano intervenuti in modo tempestivo ed esemplare giù nelle prime fasi; il piano vaccinale è stato attuato in modo rapido; tante associazioni, come ‘Kiwanis’ con Giuseppe Di Michele e ‘Autismo Abruzzo’ con Dario Verzulli, e i mediatori culturali si sono resi subito disponibili a offrire il loro supporto unitamente a molte famiglie abruzzesi che hanno manifestato l’intenzione di ospitare le famiglie afghane giunte in Abruzzo.”

“Inoltre, l’istituto religioso ‘Figlie dell’amore di Gesù e Maria’ di Chieti ha offerto la disponibilità a ospitare 90 cittadini afghani. Un grande supporto è stato offerto da parte dell’Arcivescovo di Chieti Bruno Forte e da quello di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi così come dagli altri Arcivescovi abruzzesi. È confortante assistere alla risposta della nostra regione che in questa emergenza ha saputo dare un segnale di esemplare umanità”, ha concluso Falivene.