AFGHANISTAN, IN ABRUZZO 170 DEI 1300 HUB AVEZZANO

AVEZZANO – All’hub di prima accoglienza e smistamento dell’Interporto di Avezzano (L’Aquila) che in serata ospiterà circa 1.300 profughi afghani, nelle prossime ore comincerà anche il trasferimento nelle regioni italiane: come riferisce il direttore dell’agenzia regionale di Protezione civile regionale abruzzese, Mauro Casinghini, che sta coordinando insieme alla Croce Rossa Italiana le operazioni, a lasciare per primi il campo base saranno una settantina di persone che verranno sistemate negli alberghi della provincia dell’Aquila, a partire dalla Marsica.

In Abruzzo, secondo quanto si è appreso, dovrebbero rimanere circa 170 persone.

“Per ora stiamo ragionando sulla base di 170 persone – spiega ancora Casinghini -. Stiamo reperendo gli alberghi che stiamo trovando più nell’Abruzzo interno visto che sulla costa sono ancora molto frequentati per una stazione estiva ancora in svolgimento”.