AFM L’AQUILA: “AL SERVIZIO DELL’UTENTE”, LA FARMACIA SANTANZA RACCONTATA IN UN VIDEO

L’AQUILA – Ogni giorno il farmacista e la farmacista svolgono un lavoro di tutela della salute delle persone attraverso l’ascolto, l’informazione e la sensibilizzazione.

Dopo la farmacia comunale del Torrione, la farmacia Strinella, la farmacia di Coppito, la farmacia di Pettino, la farmacia di Civita di Bagno è il momento della farmacia di Santanza: prosegue la campagna di comunicazione istituzionale della Afm dell’Aquila, “La farmacia che ti appartiene”, per raccontare i servizi, e la professionalità del personale.

La campagna crea di fatto un racconto del lavoro del farmacista, attivando il coinvolgimento dell’utente/cliente affinché li riconosca sempre più come il proprio punto di riferimento, competente e capace di ascoltarli e indirizzarli.

È per questo che le testimonial della campagna sono le stesse farmaciste dell’AFM, poiché il proprio volto sia riconoscibile dall’utente, che una volta in farmacia dovrà poterne incrociare lo sguardo e affidarsi con sicurezza alle loro parole. Solo in un video il testimonial cambia.

“Oggi il farmacista e la farmacista sono sempre più al servizio di un utente, che nel frattempo è diventato un vero paziente – afferma la presidente dell’AFM, Alessandra Santangelo – Il prendersi cura del suo benessere a 360 gradi è una sorta di nuova mission per chi lavora nella nostra Azienda. Con questa campagna di comunicazione intendiamo sottolineare, agli occhi dei cittadini aquilani, che possono far sempre riferimento ai nostri farmacisti e alle nostre farmaciste per un consiglio o un consulto, oltre che per l’acquisto di un farmaco o altro tipo di prodotto. La tipologia delle nostre farmacie è variegata così come la tipologia di utenti/pazienti che vi si rivolgono: c’è la farmacia più di città, quella di quartiere e quella di paese, e non in tutte vengono svolti gli stessi servizi, anche per questo abbiamo voluto ricordare quali tipi di prestazioni sanitarie e para sanitarie si svolgono in ciascuna di esse”.

Negli ultimi anni le farmacie dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata dell’Aquila hanno vissuto un grande sviluppo, estendendo la propria attività oltre la sfera dei farmaci e ampliandola verso tutta una serie di prodotti che vanno dal dietetico-nutrizionale alla cosmesi, dalla diagnostica alla vendita di parafarmaci e dispositivi sanitari e medici.

Questo passaggio ha di fatto ampliato anche il ruolo sociale svolto dal e dalla farmacista, che sempre più hanno assunto una funzione intermedia tra il medico e l’utente/cliente/paziente.

Questo passaggio ha consentito l’istaurarsi di una relazione diretta farmacista-utente/paziente, nella quale il primo non ha più il solo compito di dispensare il farmaco necessario, poiché il paziente si rivolge al farmacista riconoscendone una funzione di consulente autorevole per tutte le questioni relative alla salute e al benessere della vita quotidiana, e non più solo nella malattia.

Di fatto la farmacia, attraverso il suo personale, è oggi sempre più un vero presidio sanitario, un processo di trasformazione accelerato dalla pandemia, che ha assegnato a questo luogo un nuovo ruolo sociale, anche di educatore.