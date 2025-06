AFM L’AQUILA: APPROVATO IL BILANCIO 2024 CHE SI CHIUDE CON UN UTILE DI 448MILA EURO

L’AQUILA – L’Assemblea dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A. Spa ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2024, che si chiude con un utile pari a di 448.291 euro, confermando la solidità economico-finanziaria della società e la sostenibilità del modello gestionale adottato.

Alla seduta erano presenti l’Amministratricel’amministratrice unica *, Alessandra Santangelo, l’Assessorel’assessore alle Partecipate del Comune dell’Aquila **, Paola Giuliani, il Direttore dell’AFM **direttore dell’Afm, Roberto Fontana, la componente del Collegio Sindacale **Alessandra Crisi* e, il dirigente del Comune dell’Aquila *, Tiziano Amorosi*

“Il 2024 ha rappresentato un anno particolarmente significativo per l’AFM – ha sottolineato Alessandra Santangelo – in cui abbiamo celebrato con orgoglio i cinquant’anni di attività. In questo mezzo secolo abbiamo costruito una reputazione solida come punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità aquilana”.Dal presidio delle farmacie comunali al centro pedagogico *“Casetta Fantasia*,”, fino al servizio di pre e inter scuola, AFM ha sempre offerto prestazioni di qualità, mantenendo al centro la responsabilità sociale”.

Le celebrazioni per i 50 anni di attività, organizzate nel corso del 2024, hanno ripercorso le tappe fondamentali della crescita e trasformazione dell’Azienda.

Il fatturato complessivo del settore farmacie ha raggiunto *10.305.831 euro, segnando un incremento del **3,92% rispetto al 2023* – dato superiore alla media nazionale del comparto – e un risultato di gestione pari a *440.593 euro*.

“Questi numeri confermano la validità della strategia commerciale e dell’azione di presidio sul territorio adottata negli ultimi sette anni – ha evidenziato Santangelo – anche in un contesto reso più competitivo dall’apertura di tre nuove farmacie private in città”.“Tra gli elementile politiche che più hanno contribuito al buon risultato c’èreso efficace la strategia aziendale – evidenzia Santangelo – è da ricordare l’attivazione della *farmacia dei servizi*, convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale.

“Un fatto, che negli ultimi mesi dell’anno, ha ulteriormente contribuito alla crescita del fatturato. La farmacia dei servizi rappresenta per noi un modello innovativo, che integramira a integrare sempre più servizi sanitari – ha spiegato – trasformando, rendendo le farmacie in verinaturali poli di salute. sul territorio. Il nostro obiettivo è potenziareinfatti migliorare ulteriormente l’accessibilità e la qualità delle prestazioni, in rispostadi questi servizi, rispondendo alle nuove esigenze della popolazione”.

“Da questa visione nasce AFM –- Farmacia dei servizi. La salute si fa vicina”, un nuovo approccio che vamodello che punta a integrare pienamente la farmacia all’interno del Sistema Sanitario sul territorio, andando oltre la propria attività di distribuzione del farmaco e punta a offriredi farmaci, consigli ed educazione sanitaria, e rendendola invece luogo di erogazione di prestazioni e servizi sanitari. Grazie alla sperimentazione avviata dalla Regione Abruzzo, si può accedere gratuitamente, su prescrizione medica, ad un numero contingentato di prestazioni sanitarie gratuite come **elettrocardiogrammi, holter pressorio e cardiaco, screening per ildel tumore del colon-retto, vaccinazioni anti- Covid-19* e *supporto terapeuticoall’aderenza terapeutica per i pazienti con BPCO*, grazie alla sperimentazione promossa dalla Regione Abruzzo”.

“AFM è anche un polo educativo: con Casetta Fantasia, accoglie oltre 100 bambini nella fascia 0-6 anni, proseguendo un impegno avviato nel 2002 che ha anticipato un modello educativo oggi sancito dalla normativa nazionale. Nel 2024 il settore pedagogico ha registrato un fatturato complessivo di 1.013.310 euro, con un avanzo di gestione di 7.798 euro, frutto della riorganizzazione strutturale dei servizi nido e scuola dell’infanzia. L’aumento dell’utenza del nido (passata da 62 a 85 bambini) e l’apertura della quarta sezione hanno attivato economie di scala, favorendo l’equilibrio economico. “Casetta Fantasia rappresenta una risorsa fondamentale per AFM – conclude Santangelo – ed è coerente con la nostra natura di azienda pubblica al servizio della comunità”.