AFM L’AQUILA: CISAL SU MANCATO PAGAMENTO ASSISTENZA “SANTANGELO RISPONDE CON UNA SUPERCAZZOLA”

L’AQUILA – “Alessandra Santangelo, amministratore unico di Afm, invece di scusarsi con i dipendenti per il danno arrecato da anni per non aver pagato loro l’assistenza sanitaria, attacca il sindacato che ha fatto emergere questa gravissima situazione. Ricordiamo a questa persona, nominata per parentela, che nonostante cerchi di svicolare attaccando la Cisal ed i dipendenti per mascherare le proprie magagne usando un linguaggio che molto ricorda la famosa ‘supercazzola di Amici Miei’, che il nostro sindacato è stato scelto dalla stragrande maggioranza dei lavoratori della Afm Spa”.

Così in una nota della segretaria provinciale Cisal L’Aquila.

“Tenendo conto della rabbia e dello sconcerto che l’atteggiamento dell’amministratore unicol sta generando nei lavoratori, terremo assemblee congiunte tra settore farmaceutico e polo pedagogico per organizzare ogni forma di protesta. Marinetti ci perdonerà per questo”, incalza