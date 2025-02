AFM L’AQUILA: OPPOSIZIONI, “CENTRODESTRA SFIDUCIA AMMINISTRATORE UNICO SANTANGELO”

L’AQUILA – “Oggi in V Commissione Garanzia e Controllo – richiesta dal consigliere Romano – è andata in scena una nuova e sconfortante, per la città, prova della guerra tra bande in corso nel centrodestra. Senza mezzi termini Lega e Udc hanno sfiduciato l’operato dell’amministratore unico di Afm Alessandra Santangelo, invitandola persino alle dimissioni”.

È quanto scrivono in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Paolo Romano, Lorenzo Rotellini, Stefano Palumbo, Simona Giannangeli, Gianni Padovani, Elia Serpetti.

“Al centro del dibattito c’era l’accordo sbandierato a dicembre dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore Manuela Tursini con cui si annunciava l’istituzione di un premio di produzione per le educatrici dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia ‘Casetta Fantasia’, gestita da Afm: un’intesa che abbiamo capito essere non più di un semplice verbale, pura carta straccia sul piano amministrativo. Dietro quell’annuncio si nascondeva un mero ed effimero accordo politico tra assessore e Cisal, a cui non è stato dato alcun seguito né con una delibera di Giunta di indirizzo, né con l’iscrizione in bilancio delle risorse necessarie. Anzi l’accordo alla fine non è stato neanche protocollato”.

“Il nostro obiettivo è quello di individuare un percorso condiviso finalizzato a risolvere un problema ormai ventennale, ovvero l’adeguamento salariale delle insegnanti. Obiettivo che non può prescindere da un nuovo contratto di servizio con Afm, da calare nel piano industriale dell’Azienda, come abbiamo chiesto in vari ordini del giorno e su cui nelle prossime settimane ci confronteremo, alla presenza dei rappresentanti di tutti i sindacati, in Terza Commissione consiliare. Ai fantomatici impegni, puntualmente disattesi dai fatti e dalle circostanze, vanno contrapposte risposte definite e concrete: è un dovere nei confronti delle maestre e del prezioso servizio che quotidianamente svolgono con i bambini di questa città”.

“È ormai evidente che Biondi non è più in grado di controllare la sua maggioranza, in disaccordo persino sull’operato di esponenti che essa stessa ha nominato. Oggi, sulla pelle delle lavoratrici, alcuni partiti hanno colto la palla al balzo per aprire il fuoco, che covava da tempo sotto la cenere, contro la famiglia Santangelo. Tanto è vero che la Lega, stigmatizzando anche la posizione del presidente Roberto Santangelo, ha tenuto a sottolineare come ormai sia sostenuto in Consiglio comunale solo da se stesso. Un’ennesima diatriba interna al centrodestra che ci chiediamo come farà il sindaco a tenere unito sino alle elezioni amministrative del 2027. Almeno questa volta dirà qualcosa?”. concludono i consiglieri di opposizione.