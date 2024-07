L’AQUILA – Alessandra Santangelo confermata, per il terzo mandato consecutivo, amministratore unico dell’Afm, l’azienda farmaceutica municipalizzata del Comune dell’Aquila.

Lo ha deciso nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di centrodestra guidata dal sindaco, Pierluigi Biondi. L’incarico, rinnovato perché, secondo quanto si è appreso, i risultati e la gestione sono positive, ha durata triennale, quindi la dottoressa Santangelo, al termine del mandato, nel 2027, avrà toccato quota nove anni alla guida dell’ente pubblico.

La società, partecipata interamente dal Comune, gestisce 7 farmacie, di cui 6 nel territorio comunale dell’Aquila e una ad Avezzano.

Alessandra Santangelo fa parte di una famiglia sempre più influente e rispettata nel capoluogo regionale. Ricoprono incarichi pubblici e politici, oltre ad Alessandra, laureata in Economia e commercio ed esperta di diritto del lavoro, i fratelli Roberto, uomo forte della politica aquilana, assessore regionale di Forza Italia al Lavoro, Istruzione e Cultura, rieletto con circa 10mila preferenze alle regionali del 10 marzo scorso, e Salvatore, manager pubblico, giornalista e docente universitario.

Roberto Santangelo, al secondo mandato in Regione, è entrato a palazzo dell’Emiciclo con i civici di azione politica, poi abbandonato dopo che l’allora leader, Gianluca Zelli, in seguito alla rottura con il presidente, Marco Marsilio, di FdI, che nel 2019, gli negò un posto in giunta. Nonostante l’ingresso in FI a ridosso delle elezioni regionali, mantiene in vita il gruppo civico ‘L’Aquila Futura’, che ha consiglieri ed un assessore, Manuela Tursini. Roberto è anche presidente del Consiglio comunale, incarico da cui dovrebbe dimettersi entro fine estate, per concentrarsi sulla attività di assessore regionale.