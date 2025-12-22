AGENTE AGGREDITO DA TRE DETENUTI NELL’ISTITUTO PENALE PER MINORI DELL’AQUILA: CRITICI I SINDACATI

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, presso l’Istituto Penale per Minorenni dell’Aquila, tre detenuti hanno aggredito un poliziotto penitenziario, durante la fruizione della permanenza all’aria, il quale è dovuto ricorrere al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso, con una prognosi di quindici giorni.

A darne notizia sono Giuseppe Merola e Mauro Nardella – Segretari Nazionali del sindacato di categoria FSA CNPP-SPP* – che, oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza al collega vittima dell’aggressione, condannano fermamente quanto accaduto.

“Nei giorni scorsi, presso il Comune dell’Aquila,” dicono, “i sindacati sono stati ascoltati in terza commissione consiliare e la FSA CNPP-SPP ha delineato un quadro nazionale in costante peggioramento, richiamando i dati dell’associazione Antigone: al 15 gennaio 2024 gli istituti minorili italiani ospitavano 496 ragazzi tra minori e giovani adulti, di cui 254 stranieri. È il secondo anno consecutivo di crescita, dopo un lungo periodo in cui il ruolo degli Ipm si era progressivamente ridotto. Aumentano i minorenni (57,7% del totale), crescono in modo significativo i detenuti in custodia cautelare (68,5%), con punte dell’88,8% tra i minori, e si registra un forte incremento degli ingressi legati alle violazioni della normativa sugli stupefacenti, aumentati del 37,4% in un anno. Un trend che, secondo il sindacato, è stato ulteriormente rafforzato dalle misure introdotte dal decreto Caivano”.

“Il focus si è poi spostato sull’Istituto Penale per i Minorenni dove sono state evidenziate, anche dalla consigliera dem Stefania Pezzopane, criticità organizzative e logistiche, nonché di risorse organiche. Continueremo ad offirire la nostra contraddistinta collaborazione istituzionale – concludono Merola e Nardella – ma chiediamo ogni intervento urgente a tutela della comunità penitenziaria aquilana”.