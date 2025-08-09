AGENTE PENITENZIARIO AGGREDITO DA UN INTERNATO NEL CARCERE DI VASTO. ALLARME DEI SINDACATI

VASTO – “Nei giorni scorsi un internato, evidentemente riottoso al regolamento penitenziario, ha aggredito con un calcio un agente costringendolo alle cure del pronto soccorso. Al momento la prognosi è di tre giorni salvo complicazioni. L’internato non sarebbe nuovo a situazioni del genere”. Lo si legge in una nota di Sinappe (M.G. Catalano)Osapp( O.Bellini) , UIL PA polizia penitenziaria (G.Notarangelo) e Cnpp-Spp(F.Varricchio).

“Negli ultimi mesi ha accumulato una molteplicità di situazioni in ambito disciplinare per le quali, ovviamente, non può che portare le organizzazioni sindacali a chiedere l’immediato trasferimento dal carcere di Vasto (Chieti). Due aggressioni all’attivo in carcere in poco tempo e, cosa ancora più grave, quella occorsa l’altro ieri visto che l’autore del gesto lavora presso la cucina detenuti. Lo stesso avrebbe dapprima minacciato di uccidere qualcuno cercando di manomettere l’armadio dove erano custoditi gli utensili in uso ai cucinieri, salvo poi aggredire con un calcio il malcapitato agente che ha dalla sua la sola “colpa” di aver chiesto il rispetto degli ordini. Al Dr.Siciliano, Provveditore regionale pro tempore, al quale gli va riconosciuto comunque lo sforzo di aver messo il carcere di Vasto nella sua agenda, diciamo di fare presto le sue scelte di restaurazione strutturale e amministrativa del plesso”.