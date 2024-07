AGENZIA DELLE DOGANE: MONTEMAGNO DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO ABRUZZO

PESCARA – Maurizio Montemagno, dirigente di prima fascia Adm, è stato nominato Direttore ad interim della Direzione territoriale Lazio e Abruzzo. Ricoprirà l’incarico a decorrere dal 9 giugno 2024, fino alla definizione della procedura di interpello, in corso di svolgimento, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione territoriale per il Lazio e l’Abruzzo.

Come riporta Agipronews, Montemagno conserverà il suo attuale incarico relativo alla posizione dirigenziale di livello generale per progetti o incarichi specifici di studio, di ricerca e di consulenza connessi ad iniziative strategiche e/o operative.