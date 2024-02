AGENZIA DOGANE E MONOPOLI DI STATO: POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE A L’AQUILA

L’AQUILA – Potenziamento delle funzioni e del personale per il capoluogo d’Abruzzo.

Questa la rassicurazione che il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il senatore della Repubblica, Guido Quintino Liris, hanno ottenuto stamattina dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Roberto Alesse, che li ha ricevuti nei suoi uffici a Roma.

“L’Aquila manterrà e potenzierà le sue funzioni. Siamo in una fase avanzata della riforma, obbligatoria per legge, che vedrà l’unificazione di Dogane e Monopoli. Ma per l’area Lazio e Abruzzo, accorpata, con lo stesso criterio che per il resto d’Italia, L’Aquila conferma le sue prerogative. Nelle more della chiusura dell’iter di riorganizzazione, terremo aperto il dialogo con l’Agenzia per cogliere eventuali e ulteriori opportunità di valorizzazione, già oggetto dell’incontro”, hanno dichiarato Biondi e Liris.