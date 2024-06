AGENZIA DOGANE: SANTANGELO SI APPELLA A ONOREVOLI, “NO A DECLASSAMENTO SEDE DIRIGENZIALE A L’AQUILA”

L’AQUILA – “Appoggio pienamente la proposta del sindacato Fpl Ecofin Agenzie Fiscali riguardo il riassetto degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli per evitare la perdita del ruolo dirigenziale della sede dell’Aquila”.

Interviene così Roberto Santangelo, assessore regionale al Welfare, in merito al tema della riorganizzazione degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli che prevede la trasformazione dell’Ufficio dirigenziale delle Dogane dell’Aquila a semplice Sezione Operativa Territoriale, con la conseguente perdita della dirigenza.

“Secondo quanto suggerito dalla FLP, si potrebbe prevedere un Ufficio dirigenziale UADM dell’Aquila, con competenza per la provincia aquilana, accorpando l’attuale Ufficio delle Dogane del Capoluogo, con la Sezione Operativa Territoriale di Avezzano, alla sezione distaccata dell’Aquila dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo. Un’alternativa – continua Santangelo – potrebbe invece essere quella di creare un Ufficio dirigenziale UADM di L’Aquila-Teramo, con l’ulteriore accorpamento della SOT di Giulianova (TE), attualmente Sezione Operativa Territoriale dell’Ufficio delle Dogane di Pescara”.

Ricordando quanto avviene in altre regioni, l’assessore aggiunge: “Il Capoluogo di Regione dovrebbe mantenere almeno la sede dirigenziale esattamente come avviene in tutte le altre regioni italiane, mentre, con la riorganizzazione, l’Abruzzo avrebbe un solo Ufficio dirigenziale a Pescara per i tre settori (Dogane, Accise e Monopoli), con competenza su quattro province, caso unico in Italia. Se non dovessero cambiare i piani previsti dal riassetto – spiega Santangelo – la prospettiva sarebbe quella di fornire un servizio meno efficiente a contribuenti e operatori economici. Mi rivolgo ai parlamentari abruzzesi (Liris, Pagano, Sigismondi) affinché si adoperino per impedire questa gravissima perdita per la nostra Regione” conclude l’assessore regionale.