AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE: RETTRICE GSSI INVERARDI NEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

L’AQUILA – La rettrice del Gran Sasso science institute, Gssi dell’Aquila, Paola Inverardi, tra i componenti del nuovo Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).

Ieri, con provvedimento a firma del sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, è stato ricostituito l’organismo di alto profilo con funzioni di consulenza e proposta.

Il Comitato, presieduto dal direttore generale dell’ACN, Bruno Frattasi – si legge sul sito dell’Agenzia – promuove la collaborazione con il sistema dell’università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, supporta le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza anche per assicurare la realizzazione delle misure previste dalla Strategia Nazionale per la Cybersicurezza 2022-2026.

Inverardi, ex docente di Informatica e potente ex rettrice dell’Università dell’Aquila – dove a giugno si terranno le elezioni che decreteranno il successore dell’attuale rettore Edoardo Alesse – entra quindi a far parte del Comitato tecnico-scientifico composto da personale in forza presso la stessa Agenzia, da quattro rappresentanti dell’industria, quattro rappresentanti degli enti di ricerca e dell’accademia e un rappresentante delle associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.

In rappresentanza dell’Agenzia:

Andrea Billet, Capo del Servizio Certificazione e vigilanza;

Gianluca Galasso, Capo del Servizio Operazioni e gestione delle crisi cyber;

Gianluca Ignagni, Capo Gabinetto;

Luca Nicoletti, Capo del Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca.

In rappresentanza dell’industria operativa negli ambiti di attività dell’Agenzia:

Domitilla Benigni, Amministratore delegato di ELT Group;

Andrea Campora, Managing director della Divisione Cyber & security solutions di Leonardo SpA;

David Neumarker, Chief Information Security Officer (CISO) di Aruba SpA;

Marco Elio Rottigni, Direttore generale dell’ABI.

In rappresentanza del sistema dell’università e della ricerca

Alessandro Armando, Direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e Professore ordinario di ingegneria informatica presso l’Università di Genova;

Paola Inverardi, Rettrice del Gran Sasso Science Institute e Professoressa ordinaria di informatica presso l’Università dell’Aquila;

Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università di Roma Sapienza e Professoressa ordinaria presso il medesimo Ateneo;

Bruno Siciliano, Professore ordinario di automatica e robotica presso l’Università di Napoli Federico II.

Le associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese saranno rappresentate da Yuri Rassega, Presidente di AssoCISO, Associazione Nazionale Chief Information Security Officer.

Al Comitato potranno essere sottoposte, questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione delle risorse umane, nonché questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento in cybersecurity.

La partecipazione al Comitato non prevede né alcuna forma di compenso, né rimborsi spese.